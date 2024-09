Avec une nouvelle performance XXL la nuit dernière (24 points, 10 rebonds, 10 passes), la phénomène Caitlin Clark poursuit sur sa magnifique lancée, elle qui vient de devenir la première rookie de l’histoire de la WNBA à être nommée Joueuse du Mois. Clark reste en effet sur un mois d’août exceptionnel.

24 points, 5 rebonds et plus de 8 passes de moyenne.

Ce sont les stats de Caitlin Clark en août, des stats qui ont permis à la meneuse du Indiana Fever de décrocher non seulement le titre de Rookie du Mois, mais aussi et surtout celui de Joueuse du Mois dans la Conférence Est. Des titres bien mérités, surtout quand on sait que le Fever a remporté cinq matchs sur six durant la période, assurant ainsi sa place en Playoffs.

Info qui pèse : jamais une basketteuse de première année n’avait réussi à décrocher le titre de Joueuse du Mois en WNBA. Caitlin Clark continue donc de marquer l’histoire du basket féminin, une habitude depuis qu’elle a explosé à l’université d’Iowa et pris ses marques en WNBA.

Après des débuts un peu compliqués au niveau professionnel, Caitlin Clark est sérieusement montée en puissance pour justifier l’énorme hype qui l’entourait à sa sortie de l’université. Elle performe tous les soirs, elle a trouvé une très belle régularité, elle bat des records et surtout son équipe gagne.

Nommée All-Star WNBA en juillet, Clark enchaîne aujourd’hui les distinctions individuelles (elle vient aussi d’être nommée Joueuse de la Semaine) et semble favorite pour décrocher le titre de Rookie de l’Année devant l’autre phénomène Angel Reese.

Les performances de Caitlin Clark en août

vs Phoenix : 29 points, 5 rebonds, 10 passes

29 points, 5 rebonds, 10 passes vs Seattle : 23 points, 5 rebonds, 9 passes

23 points, 5 rebonds, 9 passes vs Minnesota : 23 points, 5 rebonds, 8 passes

23 points, 5 rebonds, 8 passes vs Atlanta : 19 points, 7 rebonds, 7 passes

19 points, 7 rebonds, 7 passes vs Connecticut : 19 points, 5 rebonds, 5 passes

19 points, 5 rebonds, 5 passes vs Chicago : 31 points, 4 rebonds, 12 passes

