Trois ans qu’on avait pas eu de vraie nouvelle d’Andre Roberson. Le prince du coin de la planche s’était fait oublier, mais revient pour notre plus grand plaisir. Et la cerise sur le gâteau, c’est que le come-back est dans l’Hexagone. L’ancien joueur du Oklahoma City Thunder signe à Cholet en tant que pigiste médical.

Selon beaucoup d’études, les accidents les plus nombreux arrivent près de chez vous et dans les prochains mois, ce sera encore plus vrai si vous résidez du côté de Cholet. Amis de Maine-et-Loire, ne sortez plus de votre domicile sans un casque de chantier car c’est officiel, Andre Roberson va s’entraîner aux lancers francs dans votre département.

L’ancien joueur du Oklahoma City Thunder que l’on a pas aperçu sur les parquets NBA depuis 2021 rejoint le Cholet Basket en tant que pigiste médical d’Aaron Wheeler. C’est le club qui l’a annoncé sur ses réseaux sociaux !

L’ailier de 32 ans n’aura plus ou moins que deux mois pour faire ses preuves. Aaron Wheeler s’est fracturé la main et l’homme à qui il manque un T dans son nom de famille n’est, censément, là que pour le remplacer le temps de son indisponibilité.

Même si Dede joue parfois comme si c’était lui qui s’était fracturé la main, il était un défenseur référencé et un coéquipier apprécié de Russell Westbrook avant que de multiples blessures ne freinent son développement.

Et si le club de Cholet se satisfait de l’arrivée d’Andre Roberson, l’Office de Tourisme de la ville est, elle, plus heureuse d’accueillir Rachel Demita. Avec Taylor Fritz et Gregory Van der Wiel, le producteur de briques de Las Cruces forme un groupe d’athlètes dont les femmes sont plus suivies sur les réseaux sociaux qu’eux. Quelques Stories de la reporter de CBS Sports pourraient être un vrai coup de boost publicitaire pour les Mauges !

Après Tidjane Salaün, un autre ailier va nous faire regarder le Cholet Basket cette saison. Pas le même shoot, pas le même futur en NBA, mais la même passion et c’est déjà pas mal !

