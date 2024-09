Will Hardy semble être l’homme du futur pour le Jazz. Fraîchement débarqué à l’été 2022, Utah a activé la quatrième année de son contrat. Le coach devrait rester sur le banc des Mormons jusqu’à la fin de la saison 2025-26.

Le projet de reconstruction du Jazz n’est pas le plus clair de l’histoire. Entre joueurs confirmés et jeunes stars en devenir, il est parfois difficile de s’y retrouver. On ne peut, cependant, pas reprocher au front office de faire le choix de la stabilité. Will Hardy est le coach arrivé pour succéder à Quin Snyder, en 2022, et il incarnera donc cette nouvelle ère pendant au moins encore deux ans.

C’est ce que nous apprend Chris Haynes sur X. Le Jazz a activé l’option posée sur la dernière année du contrat de Will Hardy. Le jeune entraîneur de 36 ans restera sur le banc des mormons jusqu’en 2026 minimum.

Une bonne nouvelle pour Salt Lake City. Avec Will Hardy sur le banc, c’est la stabilité qui s’installe dans les montagnes mormones. Le roi des déclarations d’après-match cherche toujours sa formule gagnante, mais il façonne un effectif à son image. Le jeune entraîneur est à l’origine de la transition de Keyonte George du poste d’arrière à celui de meneur. Le futur sophomore semble être l’une des têtes du projet Jazz comme l’a déclaré son coach en février dernier.

Si Keyonte George est l’avenir du Jazz, il sera bien accompagné par Will Hardy sur qui le front office mise beaucoup comme l’a fait savoir le GM Justin Zanik :

“Will [Hardy] a fait un excellent travail pour guider notre programme en inculquant de bonnes valeurs et une attitude compétitive avec notre jeune groupe. L’organisation se réjouit de continuer à se développer avec Will, alors que nous nous efforçons d’atteindre un succès à long terme grâce à une croissance stratégique et délibérée.” – Justin Zanik

Un entraîneur jeune avec des jeunes joueurs à développer et qui commencent à faire leur nom en NBA. Le front office a bien compris qu’il avait, entre les mains, un socle super intéressant sur lequel baser son avenir.

L’autre bonne nouvelle de cette nouvelle, elle est pour nous, les fans. On est reparti sur minimum deux années de conférences de presse de rythmées par les mots doux de Will Hardy et on ne va clairement pas bouder notre plaisir.

Jazz head coach Will Hardy on Utah’s 50-point loss to the Mavs tonight:

“That was a masterpiece of dogs**t.” pic.twitter.com/VXMdj5QUoy

— Dime (@DimeUPROXX) December 7, 2023

