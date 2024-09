Visiblement, Magic Johnson n’a toujours pas digéré les propos d’Anthony Edwards, qui avait déclaré en août dernier que Michael Jordan était le seul joueur vraiment talentueux de son époque. L’ancienne superstar des Lakers s’était offusquée dans la foulée et vient d’en remettre une couche sur Ant-Man.

Jimmy Kimmel n’a pu résister. Magic Johnson invité sur son plateau, le célèbre animateur TV est revenu sur la déclaration d’Anthony Edwards qui avait fortement irrité Magic cet été. Et Jimmy a eu ce qu’il voulait, c’est-à-dire une quote bien tranchante qui a fait réagir le public.

“Tu pourras trashtalker quand tu auras gagné quelque chose.” – Magic Johnson à Anthony Edwards

Il n’en fallait pas plus pour que Magic Johnson mette les spectateurs dans sa poche. Ensuite, il a enchaîné :

“Vous savez, si cela venait de certains des gars qui viennent de gagner le titre chez les Celtics, d’accord, on pourrait discuter. Mais tu n’as rien gagné. Si je suis Anthony Edwards, je me préoccupe des Dallas Mavericks, d’OKC, de Boston, de toutes ces grandes équipes. […] Concentre-toi, parce que tu as été battu par les Mavericks. Tu n’as pas réussi à te qualifier pour la finale. Donc concentre-toi là-dessus plutôt que sur ce qui s’est passé à une époque où tu n’étais pas né.”

S’ensuivent rires et applaudissements. Pas de doute, Magic sait toujours causer.

Magic Johnson had more to say about Anthony Edwards and his comments that Michael Jordan was the only NBA player from previous eras who had skill. 👀 https://t.co/Gemm0I01zG pic.twitter.com/FkqUILOpaH

— theScore (@theScore) September 27, 2024

Si les propos d’Anthony Edwards sur le basket des années Jordan manquaient clairement de clairvoyance, et si gagner une bague de champion vous crédibilise presque immédiatement dans l’univers NBA, l’argument “tu peux trashtalker uniquement si t’as gagné” est un peu facile à notre goût.

Certains joueurs ont gagné des titres et ont des takes désastreuses. D’autres n’ont jamais rien gagné mais sont extrêmement lucides dans leurs analyses. Et puis, si vous voulez notre avis, ça demande plus de cojones de l’ouvrir avant même d’avoir gagné quelque chose que de faire le malin uniquement après avoir remporté un titre.

Au final, Ant-Man aurait sans doute mieux fait de se taire au vu de son analyse très erronée du basket old school. Et on comprend que Magic Johnson – l’un des meilleurs joueurs de l’histoire – se sente disrespect par un gamin de 23 piges qui n’a jamais joué les Finales NBA. Mais ce serait quand même bien mieux si ce genre de “débat” prenait un peu de hauteur au lieu de se résumer à des échanges sans grande substance.

Source texte : Jimmy Kimmel