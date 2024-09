Preview des Washington Wizards – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée (rien à voir avec Hugo) en profondeur. Aujourd’hui ? Ce sont les Washington Wizards à la touche française qui passent sur notre radar, toujours menés par le duo humoristique Jordan Poole – Kyle Kuzma. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation des sorciers de D.C !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

15 victoires – 67 défaites, 14e de la Conférence Est. L’équipe de la capitale repartait en reconstruction après le transfert de sa star Bradley Beal (et Kristaps Porzingis) et ne l’a pas fait à moitié. Des défaites qui se sont enchaînées, des jeunes dont Bilal Coulibaly qui ont réussi à se montrer et même un Kyle Kuzma sérieux, auteur d’une belle saison en tant que leader. Les Wizards ont fait la saison parfaite pour une équipe dont l’objectif est… de jouer le fond de tableau. Cerise sur la belle bouse, ils ont été récompensés le soir de la Loterie avec le deuxième choix de Draft.

La grosse désillusion en revanche se nomme Jordan Poole. Sur la grande majorité de la saison, l’ancienne étincelle des Warriors n’a été que l’ombre d’elle-même et a perdu toute la cote qui était la sienne sur le marché il y a encore 12 mois. Beaucoup pensaient qu’il tournerait près des 25 points de moyenne, eu lieu de ça il a plutôt tourné près des 25% au tir. Pas sûr que son avenir s’écrive à Washington.

Le marché de l’été

Ils partent : Deni Avdija, Tyus Jones, Landry Shamet, Jules Bernard, Eugene Omoruyi

Deni Avdija, Tyus Jones, Landry Shamet, Jules Bernard, Eugene Omoruyi Ils prolongent : Richaun Holmes, Anthony Gill, Tristan Vukcevic, Brian Keefe (coach)

Richaun Holmes, Anthony Gill, Tristan Vukcevic, Brian Keefe (coach) Ils arrivent : Alexandre Sarr, Bub Carrington, Kyshawn George, Malcolm Brogdon, Jonas Valanciunas, Saddiq Bey

Lors de cette intersaison, les Wizards ont souffert une grosse perte à la mène (Tyus Jones) et une sur les ailes. Si Malcolm Brogdon est rapidement arrivé pour améliorer le poste 1, personne n’a remplacé Deni Avdija, auteur de la meilleure saison de sa carrière l’année dernière. Ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle en est en fait une excellente à nos yeux de fans français. La place est faite pour Bilal Coulibaly : le poste 3 de Washington est officiellement à lui !

De plus, la franchise de la capitale s’est améliorée dans la raquette, même si ce n’était pas compliqué. À la fin de la saison dernière, Anthony Gill et Marvin Bagley III se partageaient les minutes. Désormais un numéro 2 de Draft tricolore – Alexandre Sarr – est arrivé, et dans ses valises un vétéran capable de peser en attaque, Jonas Valanciunas. Les deux autres rookies arrivent avec l’intention de dynamiter les second units adverses et Saddiq Bey a lui été récupéré pour sa qualité de shoot, même s’il est actuellement blessé.

On note aussi que le Brian Keefe est passé de coach intérimaire à vrai head coach.

Le roster 2024-25 des Wizards

Meneurs : Malcolm Brogdon , Bub Carrington, Jared Butler

, Bub Carrington, Jared Butler Arrières : Jordan Poole , Johnny Davis, Kyshawn George

, Johnny Davis, Kyshawn George Ailiers : Bilal Coulibaly, Corey Kispert, Saddiq Bey, Patrick Baldwin Jr., Justin Champagnie (two-way)

Corey Kispert, Saddiq Bey, Patrick Baldwin Jr., Justin Champagnie (two-way) Ailiers-forts : Kyle Kuzma , Marvin Bagley III, Anthony Gill

, Marvin Bagley III, Anthony Gill Pivots : Alexandre Sarr, Jonas Valanciunas, Richaun Holmes, Tristan Vukcevic (two-way)

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

On ne va pas se raconter d’histoires, si en tant que fans français ce roster nous intrigue, il n’est tout de même pas très fourni. La profondeur est assez faible et les joueurs référencés en NBA se comptent sur les doigts d’une main d’un amputé. Pourtant Brian Keefe a plusieurs lineups possibles à réaliser. Le cinq majeur envisagé ci-dessus semble le plus probable même s’il faudra voir quelle sera la rotation à l’intérieur. Plutôt Sarr ou Valanciunas en pivot titulaire ? Les deux associés dans la raquette ?

Cette dernière option peut être envisagée lorsque les Wizards doivent affronter de grandes équipes comme les Minnesota Timberwolves ou les Los Angeles Lakers. Un des deux ailiers peut être envoyé sur le banc et remplacé par Jonas Valanciunas sur le front court avec Kyle Kuzma et Alexandre Sarr qui se décalent, respectivement en ailier et ailier-fort. Quoi qu’il en soit, il y a des joueurs talentueux dans le roster, mais qui ont encore besoin de temps pour se développer. L’arrivée de Malcolm Brogdon pour les aider à installer le jeu est une bonne nouvelle. C’est la deuxième année de la reconstruction de Washington et au niveau de l’effectif, la franchise est dans les temps. Il reste du travail, mais il y a quelques promesses !

Kyle Kuzma … et c’est tout ?

L’ailier-fort a montré qu’il a gagné en régularité cette saison et est capable de dépasser la barre des 40 en TTFL. Il est un joueur que certains pourraient utiliser à chaque fin de mois au moment de racler les fonds de tiroir. Pour ce qui est du reste en revanche … Malcolm Brogdon va avoir plus de tickets shoots que par le passé et pourrait dépanner dans un soir avec peu de matchs, Jonas Valanciunas fera quelques 15-15 habituels et Jordan Poole fera plus de 50 points TTFL deux fois dans la saison, mais c’est une option extrêmement risquée. Enfin, on espère que les deux Français nous tenteront quelques fois dans la saison, ce serait un excellent signe.

Infirmerie : le point sur les blessures

Bilal Coulibaly n’avait pas terminé la dernière saison à cause d’une blessure au poignet causée par une mauvaise faute de DeMar DeRozan, sauf que le Français a bien participé aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec la sélection nationale. Kyle Kuzma et Jordan Poole ont tout deux disputé plus de 70 matchs la saison dernière et comme eux, la plupart des joueurs de l’effectif ont échappé aux blessures. Il faudra toutefois surveiller la santé de Malcolm Brogdon qui, depuis des années, est souvent sujet aux blessures, il n’a d’ailleurs disputé que 39 matchs en 2023-24 à cause d’un problème au coude. Enfin, Saddiq Bey ratera les premières semaines de la saison à cause d’une rupture d’un ligament du genou subi en mars dernier.

Quels objectifs cette saison ?

Il faut à nouveau sortir le tank du côté de Washington, tout en développant les jeunes. Le pick 2025 des Wizards est protégé 1-10, mais sinon, il s’en ira dans l’escarcelle des New York Knicks, ce qui – à ce stade de la reconstruction – serait un petit drame. Surtout que la prochaine cuvée de Draft est très riche en prospects talentueux. Il serait de bon ton de “Capture the Flagg” en la personne de Cooper pour renforcer le talent de l’effectif sur le court, moyen et long terme.

Mais revenons-en au parquet et à cette saison. Le plus important pour la franchise de la capitale est de voir ses talents, et notamment Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr, montrer de belles choses au cours de l’année. Ils sont les deux premiers projets de ce nouveau management, de belles réussites prouveraient que l’équipe est sur la bonne voie. De plus, ça ferait extrêmement plaisir aux fans français de NBA. Enfin, trouver une belle base de vétérans prêts à aider les nouveaux venus serait une réussite. Enfin, si les situations de Kyle Kuzma et Jordan Poole pouvaient être claires à la fin de l’année, ce serait pas mal non plus !

En somme, il n’y a pas vraiment d’objectif chiffré cette saison chez les Wizards. Un environnement sain et la naissance d’une hype liée à de belles performances des jeunes seraient déjà très bien.

Le pronostic du rédacteur

18 victoires – 64 défaites Trois succès de plus et pourtant une place de moins au classement. Je pense que l’équipe de la capitale terminera la saison à la dernière place de l’Est et que ce sera une excellente nouvelle pour la franchise. Nous sommes français donc nous pourrions nous laisser aller à l’excitation en voyant le roster, mais au moins trois des titulaires ne le seraient pas dans la majorité des autres franchises et le banc est très faible. Il n’empêche que j’ai hâte de les voir évoluer sur les parquets et trouver les premières bribes d’un brillant futur. Surtout, j’espère voir Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly nous régaler avec beaucoup de liberté !

