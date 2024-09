Plus ou moins tout est en chantier chez les Wizards, et la raquette que vont aligner les Sorciers en fait forcément partie. Qui va évoluer dans la peinture à Washington cette saison ? Et non, la question n’est pas si vite répondue que ça.

Alexandre Sarr, assuré d’être titulaire ?

Le départ de Daniel Gafford à Dallas a laissé un vide dans la raquette des Wizards, le pivot faisait un bon taf et était l’une des rares satisfactions de la franchise mais son départ n’a jamais été compensé, jusqu’à cet été, où il y a deux joueurs qui ont rejoint les rangs des Wizards : Alexandre Sarr et Jonas Valanciunas.

Drafté en deuxième position par les Wizards, Alex Sarr pourrait bien représenter un lock au poste 5. Ses prouesses défensives et son potentiel offensif sont tant d’éléments qui doivent pousser le front-office de Washington à propulser le Frenchy chez les titulaires. Mais tout n’est pas si rose pour le Bordelais, qui a beaucoup galéré en attaque en Summer League. En effet, il n’a enregistré que 5,5 points de moyenne à 19% aux tirs (dix-neuf), dont un terrible 11% depuis la Maison Blanche, ce qui a déjà inquiété les plus alarmistes. Toutefois, son impact de l’autre côté du terrain est indéniable et il va devoir capitaliser là-dessus pour prendre confiance, et le reste devrait venir. La Summer League est rarement un révélateur définitif du niveau des joueurs, mais il va effectivement en falloir plus pour impressionner, dans la capitale et ailleurs.

On aurait pu penser que la place de pivot titulaire était promise à Alexandre Sarr, mais la dernière recrue ne l’entend peut-être pas de cette oreille. Cette recrue, c’est Jonas Valanciunas, venu jouer les baby-sitters à D.C.. Le pivot lituanien n’est plus tout jeune mais est encore capable de rendre de fiers services sous les panneaux. Il pèse à l’intérieur, peut shooter un peu, et surtout sera un leader par l’exemple dans cet effectif qui a semblé désarticulé voire dessoudé pendant une grande partie de la saison passée. JV est un poste 5, et uniquement un poste 5, donc c’est compliqué de le mettre ailleurs sur le parquet. Pourtant, il devrait arriver à Washington pour être titulaire, tant pour ses performances sportives que pour son poids dans le vestiaire. Difficile donc de savoir si Alexandre Sarr évoluera au poste 4 ou démarrera sur le banc pour les premiers mois de compétition.

Peut-être que les choses seront plus claires en février, moment où Jonas Valanciunas pourrait se faire transférer.

Quel poste pour Kyle Kuzma ?

Il y a une grosse question à se poser pour Brian Keefe, nouveau coach des Wizards, au moment de composer son équipe type : quel est le vrai poste de Kyle Kuzma ? Poste 4 ? Poste 3 ? Poste 5 par séquences ? Poste 2 pour jouer grand ? Les deux dernières possibilités vous ont probablement fait pouffer de rire, mais les deux premières méritent d’être explorées. Autrefois habitué à jouer les intérieurs fuyants à D.C., le double K pourrait bien s’installer durablement au poste 3, surtout avec le transfert de Deni Avdija aux Blazers. Le front-court doit absolument être remodelé avec le départ de l’Israélien, et KK pourrait bien être poussé hors de la peinture pour jouer plus à l’extérieur. Sarr a trop de potentiel, et Valanciunas est trop un soldat pour ne pas le faire rentrer directement.

Probable que le coach tâtonne d’abord en début de saison, lui qui doit sûrement s’en carrer l’arrière-train de finir l’exercice à 19 victoires pour 63 défaites (bah quoi ? Ce serait une progression !). Sarr – Valanciunas ? Sarr – Kuzma ? Valanciunas – Kuzma, cela fait pas mal d’options à tester à Washington. La taille et la force de la première paire compenseront un potentiel manque d’attaque, Sarr – Kuzma serait peut-être complémentaire mais manquerait probablement d’automatismes. Valanciunas pourrait toutefois canaliser le champion NBA 2020, mais aussi péter des plombs s’il sort encore ses habituelles dingueries. Les trois raquettes ont du potentiel, encore faut-il que ce gros bébé de Jordan Poole daigne passer le ballon, pour cela, il ne faudra surtout pas ramener de la baddies en courtside, sinon, guettez l’ancien Warrior prendre ses 37 tirs par match.

Car oui, cette question va également poser celle du back-court. Jordan Poole était passé meneur de jeu vers la fin de saison (parfois titu, parfois en sortie de banc), pour des résultats légèrement plus concluants que lorsqu’il était arrière, et Bilal Coulibaly était titulaire au poste 2 avant sa blessure au poignet. Est-ce que le Français va sortir du banc ou récupérer sa place ? Jordan Poole va-t-il être titulaire ou fera-t-il les frais de l’arrivée de Malcolm Brogdon en ville, qui remplace numériquement Tyus Jones, parti à Phoenix ? Rien n’est moins sûr encore, mais entre Alex Sarr, Jonas Valanciunas, Kyle Kuzma, Bilal Coulibaly, Jordan Poole et Malcolm Brogdon, cela fait 6 joueurs pour 5 places et il en faudra au moins un qui sort du banc. Qui sera sacrifié ? Ce sera à Brian Keefe de décider.