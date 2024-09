Dis papa, Derrick Rose en 2011, c’était comment ?

26 septembre 2024. La nouvelle vient de tomber : Derrick Rose a décidé de prendre sa retraite. L’ancienne star des Chicago Bulls laisse derrière lui un héritage compliqué, entre exploits sur le parquet, multiples blessures et poursuites judiciaires en 2016. Malgré tout, personne n’oubliera jamais qu’il est devenu le plus jeune MVP de l’histoire de la NBA. Ceux qui étaient là en 2011 savent à quel point D-Rose était un joueur hors normes. Et pour ceux – comme mon fils (imaginaire) – qui n’ont pas vécu cette époque, voilà ce qu’était Derrick avant que son genou ne le lâche.

Viens fiston, assieds-toi à côté de moi. Je vais te raconter.

En 2011, Papa n’était encore qu’un étudiant de première année à l’université. Papa ne savait pas encore de quoi sera vraiment fait son avenir, par contre sa passion pour la NBA était sur le point d’atteindre de nouveaux sommets.

En juillet 2010, le Roi LeBron James avait signé dans l’équipe de son joueur préféré, le Miami Heat de Dwyane Wade, pour former un incroyable trio avec Chris Bosh. Bon, malgré l’excitation et les espoirs, ce n’était clairement pas la chose la plus populaire du monde que d’être supporter de Miami à ce moment-là, car la plupart des gens n’aimaient pas cette association de stars. Au contraire c’est comme si tu étais sur une liste noire. Mais tout ça, fils, ça ne se contrôle pas.

Contre vents et marées, contre critiques et même insultes, Papa a défendu son équipe du Heat. Il a défendu LeBron, soutenu Dwyane, encouragé Chris (même quand il avait envie de l’étrangler quand il n’était pas au niveau de ses deux copains). Jour après jour, nuit après nuit.

Pendant ce temps-là, du côté des Chicago Bulls, l’ancienne équipe du grand Michael Jordan, il y a un jeune joueur hyper spectaculaire qui commençait vraiment à faire du bruit en NBA.

Ce jeunot, c’était Derrick Rose. Tiens fiston, regarde cette vidéo, ça te donnera un premier aperçu du bonhomme.

“Wahou mais il va trop vite, il saute trop haut, il est trop fort Papa !”

Ah t’as vu ça ! C’était un sacré phénomène hein.

Comme toi fils, beaucoup de fans de NBA sont immédiatement devenus amoureux de ce joueur – et par conséquent supporter des Bulls – en 2011. Papa avait même un copain de classe à l’université, qui habitait dans le même quartier, qui était un grand fan de Derrick. Lui supportait les Bulls, Papa supportait le Heat. C’était marrant car on n’arrêtait pas de se chamailler.

C’est donc en 2011 que Derrick Rose a vraiment changé de dimension. Le meneur des Bulls avait déjà été Rookie de l’Année en 2009 et All-Star en 2010, mais il voulait monter encore plus haut et n’hésitait pas à le dire. “Pourquoi est-ce que je ne pourrai pas être MVP de la NBA ?” a carrément dit Derrick avant le début de la saison 2010-11. Personne ne l’a vraiment pris au sérieux à l’époque, et surtout pas Papa qui préférait évidemment D-Wade et LeBron.

Sauf que très vite, D-Rose a transformé ses mots en actes et a fait peur à tout le reste de la NBA. Et surtout à Papa.

J’oublierai jamais le moment où Derrick Rose a regardé les Heatles droit dans les yeux pour leur faire la leçon à Miami.

Certes c’était en saison régulière, mais quand même quel talent ! 🌹pic.twitter.com/hsNdgvTVWj

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) September 26, 2024

Pendant que le monde de la NBA s’amusait à détester le Miami Heat de LeBron, Derrick Rose était en train de le mettre à ses pieds.

Durant la saison 2010-11, Derrick a tourné à 25 points et 8 passes décisives par match. Chaque soir, il réalisait des actions aussi exceptionnelles les unes que les autres. Il grimpait sur les pivots adverses pour leur dunker sur la tête. Il cassait les chevilles des adversaires qui défendaient sur lui. Il contrait des joueurs plus grands grâce à sa détente de folie. Et il mettait des paniers très importants dans les fins de match serrées.

“Ah ouais tout ça à la fois ?!”

Je te le confirme fiston.

Grâce à lui, les Chicago Bulls ont terminé la saison tout en haut du classement NBA, même devant le Miami Heat de Papa. Rose était le nouveau héros de Chicago, la ville où il est né et où il a grandi. Il était la nouvelle grande attraction de la NBA. Le nouveau modèle, aussi humble que talentueux, aussi explosif que transcendant. Tout le monde voulait le voir. Et son maillot des Bulls floqué du #1 s’arrachait comme des petits pains.

On vivait en quelque sorte dans le monde de Derrick Rose.

Un monde dans lequel il est MVP de la NBA, comme il l’avait annoncé quelques mois auparavant.

Papa ne pouvait pas s’empêcher d’avoir du respect pour Derrick, voire même de l’admirer par moments.

Papa se souvient encore du speech de D-Rose quand il a reçu le trophée de MVP, lui qui a dit un grand merci à sa maman tout en lâchant quelques larmes. C’était hyper émouvant. Et cela a converti Papa – pourtant supporter du Miami Heat – en un fan de Derrick Rose.

Pendant que LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh tentaient encore de trouver la bonne formule à Miami, D-Rose et les Bulls représentaient la belle histoire de la saison 2010-11. Et inévitablement, leurs routes ont fini par se croiser en Playoffs.

Papa n’était clairement pas serein à l’idée de voir son équipe affronter le phénomène de Chicago. Encore moins après le premier match de la série, quand les Bulls ont explosé le Heat de 21 points grâce à Derrick et le Français Joakim Noah. Mais en réussissant à limiter D-Rose sur les prochaines rencontres, Miami a fini par s’imposer en remportant quatre victoires de suite face à Chicago.

Il a fallu LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh pour arrêter Derrick Rose cette année-là. C’est bien la preuve qu’il était phénoménal !

Voilà fiston, Derrick Rose en 2011, c’était tout ça.

Malheureusement, sa blessure au genou un an plus tard brisera sa formidable ascension, mais D-Rose reste encore le plus jeune MVP de l’histoire et surtout un joueur qui a redéfini le poste de meneur de jeu. Tu vois fils : Ja Morant aujourd’hui, Russell Westbrook ou John Wall il y a quelques années, et d’autres meneurs super-athlétiques que tu regardes à la TV aujourd’hui, ils ont été inspirés d’une façon ou d’une autre par l’ancienne star des Chicago Bulls.

Aux yeux de Papa, Derrick Rose restera pour toujours l’homme qui aurait pu barrer la route à son équipe préférée.

L’homme qui aurait pu être l’un des plus grands visages de la NBA dans les années 2010.

L’homme qui aurait pu remettre les mythiques Chicago Bulls au sommet de la planète basket.

Snif-snif.

Désolé fils, c’est l’émotion.

“Dad how good was MVP Derrick Rose”

pic.twitter.com/e2vvmwdF3H

— Overtime (@overtime) September 26, 2024