Ce n’était ni le plus connu des assistants, ni le plus célèbre des joueurs. Et pourtant, Joe Wolf était un homme présent en NBA depuis des années, l’un de ces travailleurs de l’ombre essentiels au bon fonctionnement d’une équipe. En poste chez le Wisconsin Herd, équipe de G League affiliée aux Bucks, l’ancien pivot est brutalement décédé à l’âge de 59 ans.

C’est via un communiqué que les Bucks ont annoncé la triste nouvelle cette nuit.

Au-delà de perdre l’un de ses ex-assistants et un membre de son équipe de G League, la franchise de Milwaukee perd surtout un homme dévoué, qui aura consacré quasiment 40 ans de sa vie au basket-ball. D’abord capitaine des Tar Heels de North Carolina, où il évolue notamment aux côtés d’un certain Michael Jordan, Joe Wolf est ensuite sélectionné avec le 13e choix de la Draft 1987 par les Clippers. Avec ses 2m11 et ses 104kg, Wolf est un pivot de son époque, qui aura ensuite rendu quelques services en NBA.

Passé par sept équipes différentes au cours d’une aventure longue de 13 années (presque 600 matchs, pour 4 points et 3 rebonds de moyenne), le natif de Kohler dans le Wisconsin a par la suite su mettre toute cette expérience au service du Jeu, en embrassant une carrière d’entraîneur. D’abord en tant que coach principal de franchises de G League, chez les Stampede de l’Idaho puis les Colorado 14ers. Puis, en qualité d’assistant, cette fois dans la Grande Ligue, avec les Bucks et les Nets.

Enfin, depuis 2023, Joe Wolf était rentré chez lui, dans son Wisconsin natal, pour s’occuper de la franchise de G League affiliée à Milwaukee. Un symbole pour celui considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs lycéens de l’histoire de son État.

Source texte : Bucks