Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année et on va vous le prouver ! Voici les 10 raisons de regarder des matchs des Washington Wizards en 2024-25 (et oui, on en a trouvé 10) !

#1 : Alexandre Sarr qui fait taire les critiques après une Summer League mitigée

Même si Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher ont tous les deux été sélectionnés avec le premier choix de leur draft respective, avoir un joueur français choisi en numéro 2 reste historique. C’est le signe qu’Alexandre Sarr est un des plus gros potentiels de l’histoire du basket-ball tricolore. Et quelques mois après son entrée dans la Ligue, il semble déjà avoir une revanche à prendre après une Summer League qui a vu naître certaines moqueries. Il y a eu des performances intéressantes, mais aussi certaines critiques sur son body-language et surtout un match cauchemardesque à 0/15 au tir. Mis à part Jonas Valanciunas, on ne voit personne – dans le vestiaire des Wizards – susceptible de vraiment lui prendre des minutes, et il aura donc l’espace et les opportunités pour s’exprimer. Alexandre Sarr est un des favoris pour le titre de Rookie de l’année et en tant que fan français, on le suivra avec une attention particulière.

#2 : la saison sophomore de Bilal Coulibaly

Et en tant que fan français, il n’y a pas de franchise plus intrigante que les Washington Wizards. Alexandre Sarr n’est pas le seul sorcier venant de l’hexagone puisque Bilal Coulibaly a posé ses valises dans la capitale il y a maintenant un an. Le Clodoaldien a réalisé une belle saison rookie malheureusement trop vite terminée après une faute très indélicate de DeMar DeRozan. Mais depuis, l’ailier a disputé les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’Equipe de France, prouvant ainsi que les problèmes physiques sont derrière lui. Bilal Coulibaly a montré qu’il avait tout ce qu’il fallait pour devenir à terme un excellent joueur de NBA. Actif et long en défense, son habilité à couper et à shooter parfois derrière la ligne à 3-points en font un potentiel two-way de grand talent. Mais le diamant est encore brut et ne demande qu’à être poli. La deuxième saison a ainsi des airs de tremplin vers le plus haut niveau !

#3 : les soirées à 140 points encaissés (sans prolongations)

L’année dernière, les Washington Wizards avaient envoyé un message à toute la ligue dès le premier match en encaissant 143 points : la défense n’allait pas être leur premier centre d’intérêt. Au total, sur les 82 rencontres, la franchise de la capitale a laissé ses adversaires inscrire plus de 140 unités à dix reprises. Bilal Coulibaly a bien essayé de montrer l’exemple et désormais Alexandre Sarr arrive pour protéger la raquette, mais les Français ne suffiront pas à transformer Washington en forteresse. Sauf surprise, les adversaires pourront à nouveau se régaler en attaque, mais le bon côté c’est que les matchs risquent d’être ouverts, offensifs et agréables à suivre … à moins que ce ne soit des blowouts tristounets. Au-delà de toutes les vannes, il sera intéressant de suivre les évolutions apportées par Brian Keefe pour faire passer un cap à son équipe de ce côté du parquet !

#4 : les tenues de Kyle Kuzma

Son espèce de pull rose est resté dans toutes les mémoires, mais ce n’est pas la seule facétie vestimentaire proposée par l’ailier-fort au fil des années. Un match des Washington Wizards ne commence pas à l’entre-deux, mais lorsque Kyle Kuzma débarque dans les couloirs de la Capital One Arena. Des défilés de mode novateurs qui laissent parfois perplexe, mais qui dégagent une identité indiscutable. Kuz’ ose tout et parfois plus encore, pour le bonheur de son Instagram et le malheur des pupilles de certains de ses coéquipiers. Alors, quelle sera la nouvelle pièce marquante de l’ailier-fort cette saison ? Ici on parie sur une combinaison verte celtique une pièce allant de la cagoule aux chaussures, parce que pourquoi pas. Et d’ailleurs ce sera juste avant une rencontre face à ses anciens Lakers, pour les taquiner à sa façon !

#5 : les 65 points de Joel Embiid en décembre

Joel Embiid a trois spécialités : enchaîner les tirs à mi-distance avec régularité, perdre en demi-finales de conférence et traumatiser les Washington Wizards au milieu de l’hiver. Voilà maintenant des années que la raquette de la franchise de la capitale est relativement faiblarde et ne parvient pas à apporter de résistance au monstre des Sixers. Les lignes statistiques historiques s’enchaînent et font toujours mal à l’ego des intérieurs de D.C.. Sauf que cette année, avec un Alexandre Sarr rookie et un Jonas Valanciunas pas forcément réputé pour ses aptitudes défensives, il y a particulièrement de quoi s’inquiéter. 65 points, 22 rebonds et 4 contres à 19/24 au tir et 17 passages sur la ligne des lancers-francs, vous l’aurez lu ici en premier !

#6 : Alexandre Sarr qui développe les moves au poste de Jonas Valanciunas

L’arrivée de Jonas Valanciunas est une bonne nouvelle pour le développement d’Alexandre Sarr. Bien sûr, cela va enlever quelques minutes sur le poste 5 au rookie, mais sur le long terme, quoi de mieux qu’apprendre avec un intérieur référencé en NBA qui dispose de qualités différentes de celles que possède déjà le Français. Le frère d’Olivier est un spécialiste défensif, doté de grosses qualités athlétiques et capable de poser le ballon voire de shooter. Il doit encore progresser au poste, aux rebonds et pourrait profiter de plus de minutes sur le poste 4 pour gagner en polyvalence. Tout ce que peut lui offrir l’intérieur lituanien. Ils passeront du temps ensemble à l’entraînement, mais aussi sur les parquets de la Grande Ligue. Sur le papier, il pourrait sembler qu’ils vont empiéter l’un sur l’autre, mais pourraient au contraire être complémentaires. Le vétéran dont Alexandre Sarr avait besoin.

#7 : les contenus francophones

Le 31 mars 2024, les Washington Wizards ont mis en place une French Heritage Night pour honorer la culture tricolore dans la ville. Sauf que désormais, avec deux joueurs français dans l’effectif, le drapeau bleu pourrait encore être hissé bien plus haut dans la Capital One Arena. Les Wizards ont créé le premier compte twitter officiel d’une franchise NBA en français, signe d’une envie forte de faire grandir la “marque” dans l’hexagone. Avec Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly et Kyshawn George, il y a trois francophones dans le vestiaire et il serait surprenant que des contenus sur les réseaux sociaux ne soient pas créés grâce à cela. Il faudra surveiller les réseaux sociaux de l’équipe ! Surprenant tout de fois, la NBA n’a accordé que deux rencontres à heure européenne à la franchise de la capitale cette saison. Il faudra veiller tard pour apercevoir nos deux pépites tricolores.

#8 : Bub Carrington qui explose tout en sortie de banc

C’est lui, le rookie qui a réalisé la meilleure Summer League du côté de Washington. Bub Carrington a prouvé qu’il n’avait pas peur de prendre ses responsabilités et d’exercer une pression continue sur les défenses adverses. Rapide, technique et bon shooteur, il a toutes les armes pour devenir à terme un bon joueur offensif en NBA. Lui aussi pourra profiter des conseils d’un super vétéran en la personne de Malcolm Brogdon et aura de belles opportunités pour s’illustrer. Il semble être le back-up meneur désigné pour cette saison et ce serait surprenant de ne pas le voir disposer du feu vert pour tenter d’enflammer les second units adverses. Bub Carrington fera des cartons et ce dès cette saison. Il pourrait bien être un des joueurs les plus excitants de sa cuvée … et de son équipe.

#9 : Le hashtag #CapturetheFlagg pour Cooper à partir de février

Sauf immense surprise, le principal objectif des Washington Wizards cette saison sera … le fond du classement. Ils sont en pleine reconstruction et la cuvée de Draft 2025 a un potentiel magnifique sur le papier. La tête de gondole de cette classe évoluera à Duke cette saison et porte le nom de Cooper Flagg. Une star dans le pays depuis déjà quelques années qui redonnerait une énorme hype à la franchise de la capitale. Alors, si à la mi-mars, le bilan de l’équipe ressemble à celui de la saison dernière, le message des fans aux joueurs sera clair et pourrait prendre la forme de ce hashtag. Une nouvelle ère avec comme base Coulibaly – Sarr et Flagg, on signe tous les jours !

#10 : la saison de vétéran modèle de Jordan Poole

Oui ce titre est moqueur, mais pas dénué de croyances. Jordan Poole doit se rattraper après une saison dernière assez catastrophique. L’arrière s’est un petit peu repris en fin d’année, mais son potentiel est grand et il est capable de régler la mire lors de cet exercice. Si l’ancien des Golden State Warriors parvenait à relayer Kyle Kuzma et à rendre la franchise un temps soit peu compétitive en début de saison, ce serait une excellente nouvelle pour lui comme pour le front office, qui retrouverait ainsi plus d’options dans les mois à venir. Jordan Poole a été désigné par Bilal Coulibaly comme son mentor sur sa saison rookie, donc son attitude est probablement bonne dans le vestiaire. Il ne reste plus qu’à montrer l’exemple sur le parquet.