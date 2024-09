Les highlights de Bilal Coulibaly en 2023-24

S’il y a bien un joueur qu’on a hâte de revoir sur les parquets de NBA, c’est Bilal Coulibaly. Même si la pépite française n’a pas beaucoup joué aux Jeux Olympiques de Paris 2024, nul doute que Bilal a progressé et qu’il va franchir un cap avec les Wizards cette année.

La saison ne fut pas forcément simple pour Bilal Coulibaly. Au sein d’un effectif nul en reconstruction, il n’est jamais évident de donner le meilleur de soi-même. Beaucoup de défaites, une blessure qui lui vaudra une fin de saison prématurée, mais tout de même d’excellents signaux montrés au cours de sa saison rookie. Bilal a en effet été très prometteur sur les ailes. Déjà de grosses missions défensives assignées, et même deux matchs à plus de 20 points, de quoi voir venir. L’ancien de Levallois est monté en puissance au fur et à mesure de la saison et nous a laissés avec un immense sourire au soir de son dernier match.

Parmi les moments forts de sa première saison NBA : les retrouvailles avec Victor Wembanyama, les gros dunks en transition avec un hangtime de fou, les bonnes finitions, les interceptions bien clutch et contres en haute altitude, le gros poster sur Paul Reed, les drives supersoniques, les belles feintes, les petits 3-points dans le corner, les eurosteps… Il nous a montré de belles choses, Bilal. On a très hâte de revoir cette polyvalence à l’œuvre cette saison avec Washington. Et avec encore plus de consistance, on en est certains.