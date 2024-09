Focus sur les Washington Wizards aujourd’hui, avec comme toujours un joueur qui va retenir notre attention plus que les autres. Dans la capitale, c’est Alexandre Sarr qui tiendra ce rôle, lui qui veut entrer en NBA de la manière la plus fracassante qui soit.

Sa Summer League n’a pas été une immense réussite, certes, mais la hype autour d’Alexandre Sarr n’est pas redescendue pour autant. La banalisation de l’exceptionnel se fait souvent trop rapidement, mais avoir un Français numéro 2 de Draft il y a encore deux ans aurait été un vrai tremblement de terre et une source d’espoir infinie. Le joueur des Washington Wizards n’a peut-être pas autant pris la lumière en France que Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün la saison dernière, parce qu’il évoluait de l’autre côté du globe (NBL), mais les attentes sont au moins aussi élevées.

Cet intérieur de 2m16 est capable de courir plus vite que la plupart des intérieurs de NBA. Agile, il a un profil physique idéal pour le jeu moderne en plus d’être, déjà, doté d’une bonne technique. Une combinaison qui fait de lui une potentielle machine à highlights, notamment défensivement. Dès sa première saison, Alexandre Sarr a le potentiel pour être le membre du vestiaire le plus intéressant à suivre dans la capitale. Pas le plus fort, Kyle Kuzma pourrait bien faire de la résistance, mais celui qui amène de l’espoir à une franchise moribonde depuis quelque temps.

Bien sûr, en tant que fans français, un autre joueur nous fera aussi cliquer sur les matchs des Washington Wizards. On suivra avec une immense attention le développement de Bilal Coulibaly !