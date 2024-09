Salaires des Washington Wizards – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe les Washington Wizards !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 des Washington Wizards

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

Les Washington Wizards sont près de six millions en dessous du seuil de la Luxury Tax, la banque est donc plutôt bien maitrisée par le management.

Toutefois, alors que c’était une des deux pires franchises de la NBA la saison dernière, les sorciers de la capitale ne sont que la neuvième plus faible masse salariale de la Ligue. Des équipes comme le Thunder, le Magic ou les Cavaliers font plus d’économies.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Jordan Poole

Kyle Kuzma

Alexandre Sarr

Jonas Valanciunas

Saddiq Bey

Bub Carrington

Kyshawn George

Bilal Coulibaly n’apparaît pas dans cette liste, mais il est bien lié à la franchise par des Team Options. Pas de soucis à se faire pour le prince de Saint-Cloud.

Trois joueurs à surveiller cette saison :