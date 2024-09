La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une nouvelle saison ! Qui dit nouvelle saison, dit preview qui va avec. Quels joueurs choisir pour viser le best pick ? Qui éviter sous peine de carotte ? Direction le District of Columbia aujourd’hui pour parler des Washington Wizards !

#Les bons plans annoncés : Kyle Kuzma, Jonas Valanciunas ?

Mettre bons plans et Wizards dans la même phrase est un peu compliqué depuis quelques temps. Si vraiment vous êtes un adepte des Sorciers, on peut vous recommander Kyle Kuzma, qui fait ses chiffres dans le marasme de D.C.. Autour de lui, pas grand monde de fiable. On ne vantera certainement pas les mérites de Jordan Poole, capable de nous envoyer du 3/15 au shoot. Le nouvel arrivant Jonas Valanciunas peut être une option puisqu’il fait des double-doubles dans son sommeil. Reste à voir son temps de jeu. On laissera un peu de temps à Alex Sarr pour prendre ses marques avant de l’envisager comme un pick à tenter.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée