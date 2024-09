La rentrée NBA approche et cela veut dire un passage en revue de toutes les franchises une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, direction la capitale fédérale américaine avec nos copains de Poudlard, les Washington Wizards.

Un an après le départ de Bradley Beal, les Washington Wizards poursuivent leur lente reconstruction. Après Bilal Coulibaly la saison dernière, c’est Alexandre Sarr qui a posé ses valises à D.C., avec la hype et les attentes qui entourent un numéro 2 de Draft. La capitale américaine a comme un parfum de France pour la saison à venir, mais les objectifs devraient être les mêmes qu’en 2024, à savoir faire progresser les jeunes, bâtir les leaders de demain et probablement continuer à récupérer des assets via la Draft mais aussi en échangeant certains vétérans qui jurent avec le projet rebuild (Kyle Kuzma, Malcolm Brogdon, Jordan Poole ?). Place aux jeunes à Poudlard et à des pépites qui parlent de plus en plus la langue de Molière. Allez, c’est parti pour la preview spéciale Washington Wizards.