La défaite des Finals 2006 a été un véritable trauma pour Dirk Nowitzki. Un revers qui lui a fait revoir toute sa préparation en bannissant l’alcool, les sucreries et la nourriture frit pendant la saison.

Il y a de ces événements qui bouleversent votre vision d’aborder la suite de carrière professionnelle. Pour Dirk Nowtizki, ce fut les NBA Finals 2006. Alors qu’ils menaient 2-0, les Mavericks se sont écroulés face au Heat pour s’incliner 4-2.

Une terrible désillusion qui a contraint Dirk à revoir sa préparation. C’est Mark Cuban qui raconte les insides des nouvelles résolutions de l’Allemand.

“Quand nous avons perdu pendant les Finals en 2006 contre Miami, l’attitude de Dirk a complètement changé. Il est devenu un être humain totalement différent en termes de préparation. Il ne buvait pas d’alcool pendant la saison, ce qui n’était pas à son habitude croyez-moi et il arrêtait consommer des sucreries et de la nourriture frit” – Mark Cuban

Un besoin de s’éloigner des mauvaises choses pour adopter un mode de vie sain et pleinement se concentrer sur le basket. Une initiative plutôt efficace puisque Dirk est élu MVP la saison suivante avec une jolie ligne statistique à 24,6 points, 8,9 rebonds et 3,4 passes décisives. Le Wunderkind porte Dallas à la tête de l’Ouest avant le drame. Une défaite cinglante 4-2 contre les Warriors de l’ère We Believe pourtant classé 8ème dès le premier tour. L’un des plus gros upsets all-time. Un revers terrible pour Dirk Nowitzki qui a entrepris une retraite spirituelle en Australie afin de se couper du basket et revenir plus fort. Un voyage en camping-car à travers l’hiver du Down Under, quoi de mieux pour se remettre les idées en place ?

La suite, on la connaît. L’Allemand enchaîne les All-NBA Teams et porte Dallas sur le toit du monde en 2011 en prenant se revanche sur le Miami Heat.

Comme quoi, un corps sain dans un esprit sain, ça n’amène que du bon.

Source texte : Club Shay Shay