C’est un peu rituel en NBA lors de chaque saison ou presque, certaines franchises décident de rendre hommage à leurs plus belles légendes. Cette fois, c’est au tour de Portland, qui va honorer la mémoire de Bill Walton durant toute la saison.

En mai dernier, le monde de la NBA apprenait le décès de Bill Walton, emporté par un cancer à l’âge de 71 ans. Légende parmi les les légendes, le pivot aura marqué l’histoire de la Grande Ligue entre les années 70 et 80. Un grand monsieur donc, et à qui les Blazers ont décidé de rendre hommage durant l’intégralité de la saison à venir. Pour ce faire, la franchise de Rip City va coudre un petit patch floqué de son mythique numéro 32 sur l’épaule gauche de son maillot. Motif tie and dye, comme les t-shirts que portait la légende.

Un moyen d’honorer la mémoire de celui que Portland aura drafté avec le 1er choix de la Draft 1974, avant de le voir grandir au point de ramener le premier et seul titre NBA de l’histoire des Blazers, trois ans plus tard. Au terme de la saison 1977-1978, Walton est élu MVP. Là encore, il devient le premier et unique joueur à obtenir une telle récompense avec le maillot de Portland sur le dos. Un monument donc, à qui Rip City et le basket doivent beaucoup. En plus de ce patch porté chaque soir, les Blazers devraient également rendre un hommage plus officiel à leur géant lors de la réception des Pistons le 9 mars prochain. Une équipe dans laquelle évolue le fils de la légende, Luke Walton, en tant qu’assistant de JB Bickerstaff.

