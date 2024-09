Désireuse de goûter à nouveau au plaisir d’une médaille d’or olympique, Team USA a ramené ce qu’elle avait de mieux cet été à Paris. Une véritable armada, composée des meilleurs joueurs américains. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant étaient là, mais pas… Aaron Gordon. Normal nous direz-vous, eh bien pas tant que ça selon l’intéressé, visiblement surpris de ne pas être du voyage.

Lors de chaque rassemblement des équipes nationales, c’est un peu la même chose. Le staff doit faire des choix dans la composition de son groupe, et forcément, cela fait des déçus. Le dernier en date ? Aaron Gordon, qui a confié avoir été un peu surpris de ne pas faire partie de Team USA pour disputer les Jeux Olympiques de Paris cet été. Si la décision paraît logique, AG assure pourtant que Steve Kerr lui avait demandé en amont de la compétition s’il souhaitait rejoindre l’équipe. Véridique ou pas, toujours est-il que Team USA s’est pointé avec les Avengers et a écrabouillé la compétition jusqu’à décrocher le Graal en finale, face à nos Bleus. En même temps, lorsque l’on regarde les noms figurants dans le groupe des Américains, deux choses sautent aux yeux. La première, ces salopiauds ont quand même beaucoup de joueurs très forts au panier-ballon. On dirait presque qu’il ont inventé ce sport tiens. La seconde, au milieu de tous ces noms de grands malades, difficile de trouver une place pour un Aaron Gordon, aussi bon soit-il.

After we beat the warriors in the bay Steve Kerr asked if I wanted to play on the USA team… idk bro. It’s a bit rhetorical but hey we got gold

“Après que nous ayons battu les Warriors chez eux, Steve Kerr m’a demandé si je voulais jouer pour Team USA… Je sais pas frère, c’est un peu une question rhétorique. Mais bon, on a l’or…” Aaron Gordon via X

Visiblement, l’intérieur de Denver ne cochait pas toutes les cases pour intégrer Team USA. En même temps, quand tous les mecs de ton équipe sont des All-Star confirmés, à l’exception de Derrick White, difficile de batailler. Pour se marrer un coup, voici tous les joueurs capables de jouer au poste 4, sur lequel évolue Aaron Gordon : LeBron James, Kevin Durant, Jayson Tatum, Anthony Davis et Bam Adebayo. Force à toi AG, on est pas ensemble. Plus sérieusement, si le dunkeur fou semble surpris, pas de quoi le démotiver. Le Nugget s’est déjà remis au boulot avec une idée en tête : être du voyage pour les Jeux Olympiques 2028, prévus à Los Angeles. Mais avant de penser aux prochains JO, il va falloir se concentrer sur une prolongation de contrat avec Denver, surtout si, comme il l’a annoncé hier, AG souhaite s’inscrire sur la durée dans les Rocheuses.

If you think I’m not working every damn day to play in 2028 and represent…I got goals! Don’t care if you wanna see me fail

