Un petit tour et puis s’en va. C’est comme ça qu’on pourrait résumer le passage de Theresa Weatherspoon sur le banc du Chicago Sky. Débarquée dans l’Ilinois en octobre dernier, Tspoon n’aura pas fait long feu à la tête du Sky. L’ancienne assistante aux Pelicans a été remerciée après seulement une seule saison.

Le Chicago Sky a connu une saison compliquée. À la lutte pour les Playoffs pendant un long moment, la blessure d’Angel Reese a sonné le glas de l’équipe qui finit avec un triste bilan de 13 victoires pour 27 défaites.

Une performance qui n’a pas plu à Jeff Pagliocca, le GM de l’équipe, qui a fait le choix de limoger la coach, Theresa Weatherspoon comme le rapporte le Chicago Sun-Times.

Une décision qui peut sembler surprenante vu la tournure des événements côté Chicago et qui a surpris de nombreuses personnes à commencer par Angel Reese. L’intérieure a publié un long post sur X où elle déclare qu’elle a eu le “cœur brisé” à l’annonce de la nouvelle.

“J’ai le cœur brisé. Je n’ai pas les mots pour décrire ce que cette femme a représenté à un moment si important de ma vie. Elle était la seule qui a cru en moi. Celle qui m’a fait confiance. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c’est d’être une femme noire dans un sport lorsque personne ne croit en toi. Tu avais un travail difficile. Malgré toutes les situations difficiles auxquelles tu as fait face cette année et même quand tu étais dos au mort, tu as continué de croire. Je suis venu à Chicago à cause de TOI. Tu étais une héroïne méconnue de ma vie. Nous avons créé une belle amitié en très peu de temps, mais qui perdurera pour toujours. Je ne questionnerai jamais Dieu sur pourquoi il fait entrer des gens dans ma vie et il me les retire alors que j’ai toujours besoin d’eux, mais j’ai toujours pensé que ceux qui étaient dans votre vie l’étaient pour une raison et pour une saison. Tu étais la meilleure raison et la meilleure saison. Tu ne méritais pas ça et je ne pourrais jamais assez te remercier. I love you Tspoon.” – Angel Reese

I’m heartbroken. I’m literally lost for words knowing what this woman meant to me in such a pivotal point in my life. She was the only person that believed in me. The one that trusted me. Many don’t even know what it’s like to be a black women in sports when nobody believes in…

— Angel Reese (@Reese10Angel) September 27, 2024