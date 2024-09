“Tu as toujours représenté l’espoir” : le message touchant de Joakim Noah pour Derrick Rose

Compères chez les Bulls, où ils ont formé l’un des meilleurs duos de la NBA au début des années 2010, Derrick Rose et Joakim Noah ne pouvaient pas laisser l’autre partir à la retraire sans un beau message d’amour et d’amitié. C’est sur Instagram que le français a déclaré tout ce qu’il ressentait à l’égard de son ami Derrick. Et c’est beau.

“L’espoir est une émotion puissante. Tu as toujours représenté l’espoir, sous une forme humaine.

Ce que tu représentais pour ta ville était clair avant même que tu ne sois sélectionné. Tout le monde savait où tu allais en te voyant jouer à Simeon. Et quand les Bulls ont eu le premier choix en 2008, et que tout le monde a su que tu rentrais à la maison, la ville a repris espoir.

Ce fut un honneur, un privilège et un réel plaisir de partager le terrain avec toi. Ces souvenirs ne seront jamais oubliés. Des histoires pour la vie ! Ce que j’ai le plus apprécié, c’est la façon dont tu t’es comporté lorsque les lumières brillaient le plus fort. Tu étais un guerrier vraiment humble. Tu avais le cœur d’un lion. Tranquille, mais un exceptionnel compétiteur.

Pendant les matchs, nos mères fumaient nerveusement des cigarettes à l’arrière de la salle. Tu gardais toujours un petit cercle autour de toi. Tu as été le plus jeune MVP en prenant la ville sur ton dos, mais tu étais, en réalité, introverti. Notre relation s’est encore renforcée lorsque nous avons été confrontés à l’adversité. Nous n’avons jamais remporté de championnat, mais en tant que coéquipier et ami, je tiens à te dire que je te suis reconnaissant. Je ne pourrais pas être plus fier de l’avoir fait avec toi, mon pote. Tu mérites les fleurs et le respect, Pooh.

Merci pour les souvenirs. Au fur et à mesure que nous vieillissons, je continue à m’inspirer de toi en tant que père et mari. Tu tiens vraiment ton équipe et je suis heureux pour toi, Alaina, PJ, Layla et London. Ils auront tout ton temps désormais et vous continuerez à prospérer. Je sais que ton prochain chapitre sera plus important que ta carrière de joueur, parce que tu as toujours été authentique et vrai, et c’est pourquoi tu nous inspires tous.

Basket-ball ou pas basket-ball – NOUS SOMMES FRÈRES POUR LA VIE !”

– Joakim Noah

