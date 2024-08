On connaît enfin le calendrier complet de la NBA pour la saison 2024 – 2025. Qui dit calendrier dit dates importantes et gros ronds rouges à mettre sur l’agenda (celui de TrashTalk si possible), encore plus dès qu’il s’agit de nos jeunes pépites tricolores. Aujourd’hui, on focus sur les dates clefs de la saison rookie d’Alexandre Sarr, second pick de la Draft 2024 et nouveau patron de la raquette des Washington Wizards.

Le premier match NBA d’Alexandre Sarr :

Dans la nuit du 23 au 24 octobre (1h00), à domicile, face aux Celtics

Un très grand challenge pour le 1er match officiel de la carrière de Alexandre Sarr en NBA avec les Wizards :

24 octobre – Washington vs Boston à domicile

La visite des champions en titre !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 15, 2024

Les matchs entre lottery picks français :

Face à Zaccharie Risacher

Le 28 octobre et le 15 novembre (à l’extérieur), le 30 octobre et le 8 février (à domicile)

Face à Tidjane Salaün

Le 19 et le 26 décembre (à domicile), le 3 février et le 1er mars (à l’extérieur)

Les autres duels made in Cocorico :

Face à Victor Wembanyama : Le 13 novembre et le 10 février

Face à Nicolas Batum : le 27 novembre et le 16 mars

Face à Rudy Gobert : le 13 janvier et le 1er février

Les matchs à heure française :

Dans la soirée du 23 au 24 novembre (23h00), à l’extérieur, face aux Pacers

Dans la soirée du 12 au 13 avril (19h00), à l’extérieur, face au Miami Heat

Got some help from the @JrWizards for this year's schedule release 🤣

🗓️ pres. by @CapitalOne pic.twitter.com/jeQzMygFmh

— Washington Wizards (@WashWizards) August 15, 2024

Si vous kiffez Alexandre Sarr et qu’en plus vous supportez les Washington Wizards, vous voilà armés pour profiter de cette saison NBA 2024-25 comme il faut.