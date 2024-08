On connaît enfin le calendrier complet de la NBA pour la saison 2024 – 2025. Qui dit calendrier dit dates importantes et gros ronds rouges à mettre sur l’agenda (celui de TrashTalk si possible), encore plus dès qu’il s’agit de nos jeunes pépites tricolores. Aujourd’hui, on focus sur les dates clefs de la saison rookie de Zaccharie Risacher, le first pick de la Draft 2024 et nouvelle pépite des Atlanta Hawks.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2024

Le premier match NBA de Zaccharie Risacher :

Dans la nuit du 23 au 24 octobre (1h30), à domicile, face aux Nets

Les matchs entre lottery picks français :

Face à Tidjane Salaün :

Tidjane Salaün vs Zaccharie Risacher 🇫🇷🏀

25 octobre à Atlanta

30 novembre à Charlotte

12 mars à Atlanta

18 mars à Charlotte

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 15, 2024

Face à Alexandre Sarr :

Le 28 octobre et le 15 novembre (à domicile), le 30 octobre et le 8 février (à l’extérieur)

Les autres duels made in Cocorico :

Face à Rudy Gobert : le 23 décembre et le 27 janvier

Face à Victor Wembanyama : le 19 décembre et le 5 février

Face à Nicolas Batum : le 4 janvier et le 14 mars

Les matchs à heure française : 8 matchs, soit 8 soirées à booker.

Les duels avec Matas Buzelis :

Les 9 et 22 novembre, le 26 décembre et le 15 janvier

🏀 Le calendrier officiel des Hawks pour la saison NBA 2024/25. pic.twitter.com/VzsTIwGhXC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 15, 2024

Voilà, c’est tout pour nous. Les plus grands fans de Zaccharie Risacher ont toutes les cartes en main pour suivre leur chouchou toute l’année et kiffer sa saison rookie. Vivement la reprise pour mater tout ça.

In Atlanta, basketball will always find its way back to you ❤️

Our 2024-25 Schedule 🏀 Presented by @Ticketmaster pic.twitter.com/pZHCA6nFXq

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) August 15, 2024