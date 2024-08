La saison NBA 2024-25 toque à la porte, et avec elle les premières dates des échéances à ne pas manquer entre les mois d’octobre et de juin. Munissez vous de vos calendriers connectés – pour les plus modernes – ou d’un stylo – toutes les informations sont à retrouver juste ici !

22 octobre : début de saison régulière

Les premiers paquets de chips nocturnes, vous n’êtes pas encore gros.

12-17 décembre : NBA Cup

La fameuse, celle lors de laquelle Tyrese Haliburton ou LeBron James ont tant brillé la saison passée.

14-16 février : NBA All-Star Weekend à San Francisco.

Pour voir Stephen Curry scorer 72 points dans un match où ça ne défend pas des masses.

13 avril : fin de la saison régulière

Hâte de voir le run des Bulls pour finir neuvièmes à l’Est.

15-18 avril : Play-in Tournament

Matchs couperets comme on les aime, la semaine de la peur !

19 avril : début des Playoffs

L’essence même de la NBA, l’odeur du sang, là où les plus grands se révèlent.

5 juin : début des Finales NBA

Selon nos infos les Pistons et le Jazz n’y seront pas.