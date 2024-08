L’été 2024 restera gravé dans les mémoires collectives du basket 3×3. Une finale olympique pour ces messieurs, avec toute l’émotion qui va avec, mais comment voulez-vous rebondir après ça. Question simple réponse simple : avec le Masters de Lausanne, qui débute demain pour quelques uns des héros de l’été !

Paul Djoko, Jules Rambaut, Hugo Suhard, Franck Seguela. Deux de ces noms vous disent forcément quelque chose, puisqu’on parle tout de même de deux médaillés d’argent olympique, ça flex à mort sur le CV. Pour les deux autres ? Paul Djoko et Hugo Suhard, deux cracks du collectif 3×3 Paris, à qui l’on peut également envoyer une tonne de bisous car ils sont de ceux qui ont participé à faire de l’Équipe de France la belle histoire de l’été.

Encore 11 étapes pour ce World Tour 2024, 3×3 Paris est actuellement sixième au classement général, et la différence entre ce Masters de Lausanne et les précédents… c’est que Paris se pointera avec une cible toute nouvelle sur le dos. Dans ce tournoi les Français croiseront du Lituanien bronzé à Paris, du Letton piétiné à la Concorde et également une jeune formation marseillaise de passage dans le canton de Vaud, mais 3×3 Paris aura également l’ambition de faire bonne figure pour le début de sa… Last dance, puisque l’on a appris récemment que la formation ne repartirait pas une saison de plus, puisque l’objectif à la création du club était de taffer en vue des Jeux. Objectif atteint, parait-il.

On suivra en tout cas le retour sur terre du gigantesque Jules Rambaut, du GOATesque Franck Seguela, du terriblement puissant Paul Djoko et du poignet enflammé d’Hugo Suhard dès demain à 19h50, contre l’ogre Pukelis et les autres médaillés lituaniens de Raudonvaris. Hâte de retrouver ces cracks, c’est qu’ils nous auraient presque manqué.