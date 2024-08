Quelques jours après la fin des Jeux olympiques de Paris 2024 et quelques heures avant la divulgation des calendriers NBA pour la saison 2024-25, une petite info est venue faire son petit bruit : le sniper Joe Harris prend sa retraite, à seulement 32 ans !

Il aura laissé un vrai petit souvenir en NBA, notamment du côté de Brooklyn, où il y passera en tout sept saisons.

Look de beach volleyeur, dégaine de mec tout droit sorti d’un festival veggie/altermondialiste, mais sur le terrain attention les yeux si vous le laissiez ouvert. C’est bien simple, en 2019 et en 2021 le garçon est le joueur le plus adroit de la Ligue du parking, avec respectivement 47,4 et 47,5% à 3-points. 43,6% en carrière d’ailleurs, avec quasiment cinq tirs par match tentés en moyenne derrière la ligne, ce qui en fait tout bonnement l’un des plus meilleurs shooteurs de NBA durant la dernière décennie, avec une petite victoire lors du concours de 3-points du All-Star Game en 2019, ça fait toujours zizir.

Sacré Joe Harris, bonne retraite !!

Le bobo originel, Brooklyn guy avec un bonnet des bagels du quinoa et une grosse barbe.

Shooteur incroyable quand il était en bonne santé, ça s’est mal terminé. Mais coéquipier très apprécié, merci pour les travaux ! 🙏 https://t.co/QGZszTXUFj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 15, 2024



504 matchs NBA au total dans sa carrière, mais seulement 14 lors de la saison 2021-22 et 14 la saison dernière, le gros bémol de ce qui est désormais sa fin de carrière ayant été : sa fragilité, et notamment l’état de ses chevilles. Plusieurs opérations qui l’empêchent de retrouver du rythme et son meilleur niveau, et quand vous êtes envoyés chez les Pistons comme un vulgaire Colissimo ça commence déjà à sentir très mauvais.

Soldat important et ultra-apprécié chez les Nets, avec notamment de la belle campagne de Playoffs entre 2019 et 2021, Jojoe a donc dit stop, laissant derrière lui l’image d’un poste 2, voire 3, voire petit 4 polyvalent et dangereux comme le lait sur le feu. Plus de 500 matchs en carrière, plus de 10 points de moyenne ? On appelle ça une vraie carrière, une vraie bonne petite carrière. Alors Tonton Joe… merci pour les travaux !