C’est la tradition après une grande compétition internationale, le Ranking FIBA – le classement de l’ensemble des nations selon leurs résultats – est mis à jour. Fort de son beau parcours jusqu’en finale, la France remonte à la quatrième place derrière la Serbe et l’Allemagne. Sans surprises, c’est toujours Team USA qui trône en haut du classement.

Tombés à la neuvième place du classement suite au fiasco de la Coupe du monde 2023, l’équipe de France redresse la barre. Dans le sillage d’un parcours jusqu’en finale du tournoi olympique, perdue face à Team USA, les Bleus connaissent la plus forte progression pour une équipe dans le top 20 de la liste. Les quatre demi-finalistes des JO se placent par ailleurs tous sur les plus hautes marches du classement : Team USA (1e, +0), la Serbie (2e, +2), l’Allemagne (3e, +2) et la France (4e, +4). Malgré une phase finale décevante, le Canada – 15e en 2022 – continue son ascension et complète le top 5.

Pour rappel, le classement se base sur les résultats des équipes nationales dans les grandes compétitions (qualifications incluses) sur une période de huit ans. Ce Ranking FIBA est ensuite utilisé pour déterminer les têtes de série et les chapeaux lors des tirages au sort des futurs tournois. Plus de détails : ici.

Côté chutes, on note notamment l’Espagne (6e, -4), pourtant premiers en 2022 après leur victoire lors de l’Eurobasket, l’Australie (7e, -2), mais surtout la Lettonie (9e, -3), qui n’a pas réussi à sortir du tournoi qualificatif pour les Jeux. A l’inverse, le Japon (21e, +5) profite de son apparition olympique pour gratter quelques marches, mais c’est bien le Soudan du Sud (23e, +11) qui affiche la plus large progression parmi toutes les équipes du top 50. Le groupe de Royal Ivey est désormais première nation africaine du Ranking FIBA, et seule à intégrer le top 30.

