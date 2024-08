Ça y est, le calendrier NBA de la saison 2024-25 est sorti. Du 22 octobre prochain au … avril, les 30 équipes de la Ligue vont jouer 82 matchs avant de potentiellement disputer les Playoffs. 30 équipes parmi lesquelles on retrouve les Washington Wizards. Qu’est-ce qui attend Bilal Coulibaly et ses potes cette année ? Grosses affiches, plus long road-trip, matchs à horaires français… c’est l’heure de faire un gros point sur le calendrier des Wizards.

# Plus long road-trip : 7 matchs, du 9 au 19 mars

# Plus longue session maison : 5 matchs, du 8 au 22 février (avec le All-Star Game au milieu) et du 28 mars au 4 avril

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 5, la hype Bilal & Sarr devra attendre

# Nombre de back-to-backs : 16, probablement l’un des totaux les plus élevés

# Matchs à horaires français pour les Wizards : 2, on espère que vous aimez le Heat et les Pacers

# Quelques affiches à retenir :

Le premier match NBA d’Alex Sarr, le 25 octobre face aux Celtics

Le 5 novembre, Jordan Poole veut montrer aux Warriors qu’il est devenu un leader, et il envoie un somptueux 5/23 au tir

Le 14 novembre et le 11 février : Alex Sarr et Bilal Coulibaly vs Victor Wembanyama

Les 29 et 31 octobre, Alex Sarr et Bilal Coulibaly vs Zaccharie Risacher

Les 20 et 27 décembre, Alex Sarr et Bilal Coulibaly vs Tidjane Salaün, joyeux Noël

# Matchs de NBA Cup :