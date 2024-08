Calendrier NBA : les équipes avec le programme le plus compliqué !

Chaque année, après la révélation du Calendrier NBA, un classement est fait par le site positiveresidual.com et classe les franchises en fonction de la difficulté de leurs programmations. Plusieurs facteurs sont pris en compte comme les distances parcourues, les jours de repos, les bilans de l’an passé et les mouvements effectués cet été !

Le classement de difficulté du calendrier 2024-25 en NBA :

Les équipes avec les calendriers les + difficiles de toute la NBA, basé sur plusieurs facteurs dont les distances parcourues, les jours de repos, les bilans de l’an passé et les mouvements effectués cet été :

1) Blazers

2) Clippers

3) Rockets

4) Suns

5) Nets

6) Spurs

7)…

Par logique, on retrouve principalement les équipes NBA ayant réalisé les meilleures saisons dernières en fin de classement et les pires au début. C’est notamment illustré avec les Portland Trail Blazers qui ont, selon positiveresidual.com, la programmation la plus compliquée (l’Oregon est loin de la plupart des autres Etats avec des équipes, c’est aussi un facteur) et les Denver Nuggets, la plus facile.

Mais ce n’est pas toujours vrai, les Los Angeles Clippers, bien placés la saison dernière ont le deuxième pire tandis que le Utah Jazz a le septième plus facile !

Et vous, où se trouve votre franchise préférée dans ce classement ?

