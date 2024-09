Bilal Coulibaly a fait une belle saison rookie. Après un premier passage avec les Bleus aux Jeux Olympiques, le Français est prêt à se faire une réelle place aux Wizards pour prouver qu’il est bel et bien une pièce majeure de l’avenir de Washington.

Une saison rookie pleine de promesses

Avec une année I à 8 points et 4 rebonds de moyenne, Bilal a continué sur sa belle lancée vue aux Metropolitans 92. Il continue de progresser année après année avec un arsenal qui ne cesse de se diversifier. Si on savait le Français bon défenseur – il l’a prouvé la saison dernière – on le savait moins potentielle gâchette à 3-points. Le mot “potentielle” est important ici.

Bilal a commencé sa saison tambours battants avec une adresse redoutable à 47% derrière l’arc en novembre. Certainement l’euphorie des débuts, parce que c’en est suivi un déclin progressif pour finir son premier exercice à 34,6% longue distance.

Malgré tout, les mois passants, Bilal Coulibaly a acquis le statut de joueur intouchable aux Wizards. Washington était prêt à échanger tout son effectif à la dernière trade deadline, mais pas lui. Preuve de la cote qu’il possède dans la capitale américaine.

Malheureusement, ce premier exercice en NBA a pris fin mi-mars avec une blessure au poignet. Bilal a néanmoins été sélectionné parmi les 12 du groupe France aux Jeux Olympiques après s’être remis de son bobo. Même si son temps de jeu n’a pas été des plus remarquables, faire partir de l’aventure en Bleu, en ayant à peine 20 ans, est un véritable accomplissement. Surtout aux JO de Paris !

Maintenant, cap sur la suite de ses aventures à Washington.

Quelles attentes pour Bilal Coulibaly en année 2 ?

Devenir titulaire aux Wizards

On ne peut pas dire que l’effectif des Wizards soit profond. Bilal Coulibaly a totalement sa place pour devenir titulaire (encore plus avec le départ de Deni Avdija). Sa principale concurrence, à son poste, c’est Corey Kispert et le Français a un potentiel bien plus intéressant. Ce serait une anomalie de ne pas le voir débuter les matchs à moins que Brian Keefe soit pris d’une envie de tenter la doublette Kispert – Poole. Une initiative qui ne serait que très peu cohérente au vu de la dynamique des Wizards à la fin de la saison dernière. Sur ses 18 derniers matchs, Bilal en a débuté 14. Symbole que sa place est dans le 5 majeur et pas sur le banc. Il serait étonnant de voir l’entraîneur des Wizards faire machine arrière et relégué BC à une sortie de banc.

Avoir de la régularité au shoot

Bilal Coulibaly a montré qu’il avait un bon coup de poignet. Comme évoqué plus haut, il a commencé sa saison rookie avec une adresse au large de 47 % sur le mois de novembre. Pour rentrer un peu plus dans le détail, le Français rentrait 1,3 tir sur les 2,7 qu’il tentait par match. Au fil de la saison, ce volume a augmenté, mais le nombre de shoot rentré n’a (étonnamment) pas suivi. Pour être plus clair, à la fin de la saison, BC prenait 4,4 tirs à 3-points par match, mais il en rentrait toujours 1,3. Ce qui nous fait au final une moyenne, peu glorieuse, de 29 % de loin sur le mois de mars, avant sa blessure. Cette adresse aléatoire soulève une question :

Qui est Bilal Coulibaly ? Le joueur qui tire à 44 % à 3-points ou celui qui tire à 29 % ?

Avant sa saison rookie, le Français avait entrepris un travail en profondeur sur son shoot en adoptant une nouvelle mécanique. Cela peut expliquer pourquoi il a été bouillant dans les premières semaines de la dernière régulière, mais ça n’explique pas pourquoi ses pourcentages ont diminué.

On serait tenté de dire que c’est parce qu’une saison est longue et avec la fatigue ainsi qu’un surplus de tentatives, les pourcentages diminuent. Surtout pour un rookie. Alors oui, mais non. Si on se penche sur la Shots Chart de Bilal, on se rend compte d’un truc. Il est bon à gauche (44 % à 3-points depuis l’angle 45 degrés à gauche), mais il est mauvais à droite (21 % sur le même spot, mais côté droit). Cette différence peut s’expliquer par un placement de ses appuis et /ou du corps différent que sur son côté préférentiel.

La répartition et l’efficacité des tirs de Bilal Coulibaly en 2023-24 (source image : NBA.com).

Le shoot est un axe de progression pris en compte par Bilal comme il l’a expliqué pour nos confrères de Basket Session.

“Je veux montrer que je peux davantage jouer on ball et montrer que mon tir s’améliore de jour en jour.” – Bilal Coulibaly à propos de ses attentes pour la saison prochaine

Nul doute qu’il a dû travailler pour corriger ses défauts cet été afin de devenir une meilleure gâchette.

Passer les 10 points de moyenne

Au vu de sa courbe ahurissante de progression aperçue depuis deux ans, Bilal Coulibaly est totalement capable d’apporter davantage de scoring. Cette saison, il a littéralement tout ce qu’il faut pour passer la barre des 10 points de moyenne. C’est son année 2 donc il ne sera plus en phase de découverte, il a les qualités athlétiques nécessaires pour bien driver au cercle et il peut être un bon voire un très bon shooteur. Dernier point, il y a peu de monde à son poste. Le Français va donc avoir plus de ballons et montrer qu’il peut en faire bien plus balle en main.

S’il est devenu une pièce intouchable des Wizards, c’est que Washington a bien des projets pour lui. Brian Keefe devrait dessiner davantage de systèmes pour le Français afin qu’il puisse évoluer dans le domaine offensif.

Les prémices de la French Connexion

Alexandre Sarr (deuxième choix de la Draft NBA 2024) et Bilal Coulibaly ont tout pour devenir des pièces centrales du projet d’avenir des Wizards. Il sera intéressant de voir comment les deux joueurs vont évoluer sur les parquets (une association qui pourrait nous être bénéfique pour les prochaines compétitions internationales).

Leur profil défensif se complète particulièrement bien. Alors pas d’enflammade hein, Washington va continuer d’être une des pires défenses de NBA cette saison, mais il faudra observer comment le duo se comporte défensivement. S’ils ne devraient pas être les pièces offensives de demain, du moins rien ne le laisse le présager, Bilal et Alex peuvent devenir les ancres défensives de Washington. Dans le cas où le duo fit bien, la protection du panier sera assurée avec un Coulibaly qui s’occupe des extérieurs et d’un Sarr qui gère le secteur intérieur.

Avec un profil plus offensif récupéré à la prochaine Draft, les Wizards peuvent potentiellement passer un vrai cap d’ici deux ou trois ans. Le front office reconstruit brique par brique, mais les éléments présents (en l’espèce, les deux Français) sont intéressants et l’avenir moyen et long terme peut être prometteur dans la capitale américaine.