Alexandre Sarr : une voie royale pour réussir à Washington ?

Tout fraîchement débarqué dans la capitale américaine, Alexandre Sarr a tous les ingrédients entre ses mains pour s’établir à Washington. Si tout se passe bien, le Français sera l’une des figures de proue de l’avenir des Wizards.

Un timing parfait

Si on omet son passage en Summer League plus que compliqué en attaque (5,5 points de moyenne à 19 % au tir), Alexandre Sarr a déjà montré de bonnes séquences défensives, sa qualité première. Le rookie des Wizards va donc connaître un temps d’adaptation pour prendre ses marques, mais bonne nouvelle il joue à Washington. Les Sorciers n’ont aucune attente comptable, pas sur le court terme du moins. Le natif de Bordeaux pourra faire des erreurs et apprendre afin de passer petit à petit les étapes et de devenir une véritable tour de contrôle. Pour faciliter ses débuts en NBA, le front office a eu la bonne idée de lui filer Jonas Valanciunas. JV va pouvoir contribuer en attaque et lui alléger cette partie du jeu pour que le jeune intérieur puisse prendre ses marques dans la raquette.

Après des années de ventre mou, il faut constater que Washington s’applique dans sa reconstruction avec des choix intelligents propices au développement de ses jeunes pépites.

Un rôle unique à Washington

Rapidement, Alex Sarr peut (va ?) devenir le défenseur numéro 1 de D.C. à l’intérieur. Il faut dire que la concurrence n’est vraiment pas folle. Ce qui est une bonne nouvelle pour le Français ne l’est pas pour les Wizards. Il va sans dire que l’équipe de la capitale va prendre des valises. À surveiller les passages de Joel Embiid, Nikola Jokic ou Giannis Antetokounmpo en ville parce qu’il y a moyen qu’on rigole.

Cet apprentissage à la dure va être toutefois très bénéfique pour le numéro 2 de la Draft. Si le Français aspire à devenir un bon protecteur de cercle à l’image de ses stats en Australie (1,5 contre par match) et en Summer League (2,5 contres par match), il doit se frotter aux plus grands et s’y casser les dents.

Autre avantage pour l’intérieur, il est capable d’organiser le jeu depuis l’intérieur. Une qualité louée par son coach, Brian Keefe. S’il tournait à seulement une seule passe par match en NBL, ce chiffre devrait augmenter avec un volume de jeu plus important. Avec le trou noir Jordan Poole autour de lui, Jonas Valanciunas (s’il est aligné avec lui) ou encore Kyle Kuzma, Alex Sarr a des options capables de mettre des paniers.

Le duo avec Bilal Coulibaly : l’avenir des Wizards ?

Pour garantir le succès de la reconstruction des Wizards, il faut penser à l’avenir et trouver, dès maintenant, les pièces de demain. Si sur le plan offensif, c’est compliqué pour l’instant, il y a de quoi faire côté défensif avec la French Connexion : Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr.

Si tout se passe bien, ces deux-là représenteront à l’avenir le principal axe défensif de Washington grâce à leur polyvalence. Il n’empêche que cette saison, DC va certainement pointer (encore une fois) parmi les pires défenses de NBA et va prendre un certain nombre de revers assez importants, mais l’intérêt est tout autre. Si à l’orée de la Draft 2025, Washington a bien réussi à développer les deux Français et qu’en plus la franchise parvient à obtenir un first pick, la reconstruction prend tout de suite une nouvelle dimension.

On rentre un peu trop dans l’hypothétique, mais Alex Sarr a vraiment le profil pour s’épanouir aux Wizards et y développer son plein potentiel.