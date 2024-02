Will Hardy (Jazz) prêt à donner les clés à la pépite Keyonte George

Auteur de 33 points la nuit dernière contre les Warriors de Stephen Curry, Keyonte George a sorti son meilleur match en carrière et a donné raison à son coach Will Hardy, qui l’a remis titulaire il y a quelques jours. Désormais, l’entraîneur du Jazz veut que son rookie surfe sur la vague en lui donnant encore plus de responsabilités offensives.

It’s Keyonte Time à Utah !

Battant son record en carrière aux points (33) et égalant celui du plus grand nombre de tirs primés marqués par un rookie dans un match NBA (9, à égalité avec… Yogi Ferrell et le Frenchie Rodrigue Beaubois), Keyonte George a marqué les esprits, notamment de ceux qui n’ont pas l’habitude de suivre les résultats du Jazz tout au long de la saison régulière.

Mais du côté de Salt Lake City, personne n’est vraiment surpris. Surtout pas Will Hardy.

“Ce soir, on a vu ce qu’il fait d’habitude derrière les portes closes, concernant sa capacité à mettre plein de shoots différents. Il a fait son ‘coming-out’ en tant que shooteur à 3-points.”

Le talent offensif du jeune meneur (20 ans seulement) est indéniable, mais c’est surtout la manière avec laquelle il le met au service de son équipe qui plaît à son coach. Ce dernier l’a récemment remis dans le cinq de départ du Jazz après les bonnes perfs de Keyonte en sortie de banc entre fin janvier et début février. Une place de titulaire retrouvée pour la première fois depuis mi-décembre.

“Il était temps. Il est très talentueux. Il joue bien avec le reste des gars du starting lineup. Il était temps qu’on le remettre dans le cinq.” – Will Hardy

Non seulement il est de retour dans le cinq, mais Keyonte George est également sur le terrain dans les fins de match serrées. Et ça, c’est le signe de confiance ultime pour un rookie. Keyonte n’est pas le genre de jeunot à avoir peur des grands moments, au contraire. Il a confiance en ses capacités et Will Hardy le sent bien. C’est pour ça qu’il le pousse à prendre encore plus ses responsabilités.

“Être agressif, c’était la chose la plus importante. Will insiste beaucoup sur le fait que je dois prendre les bons shoots, les shoots ouverts. Je travaille beaucoup sur ça, j’essaye juste de trouver mon rythme, et c’est ce qu’il s’est passé ce soir.” – Keyonte George après Jazz – Warriors

Ne pas hésiter à prendre les 3-points quand ils se présentent, attaquer le panier, être agressif pour faire jouer les autres, voilà ce qu’attend Will Hardy de son jeune joueur pour maximiser son potentiel. Celui qui participera au Rising Star Game ce vendredi soir à Indianapolis a le talent pour faire du bruit en NBA, son coach veut désormais lui donner les meilleures opportunités.

Keyonte George (32 PTS) is up to 9 threes on the night to tie the rookie record!

Warriors-Jazz | Live on the NBA App

📲: https://t.co/JyID3RSrsv pic.twitter.com/WhNDrNRDgw

— NBA (@NBA) February 16, 2024

Alors forcément, Keyonte George connaît des hauts et des bas dans sa première campagne NBA. Rien de plus normal pour un rookie. L’ancien de Baylor tourne à 12 points et 4 passes de moyenne avec des chiffres assez faiblards à l’efficacité au tir (39,1% au global, 34,8% de loin). Mais l’impression laissée sur le terrain a de quoi donner de l’espoir aux fans du Jazz.

Dans son projet de reconstruction/transition, la franchise d’Utah possède une vraie pépite dans les mains. Une pépite à polir certes, mais une pépite qui peut devenir l’un des visages de la nouvelle version du Jazz post Gobert-Mitchell.

Vivement la suite !

Sources texte : KSL.com, The Athletic