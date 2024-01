Le Jazz enchaîne un 5e succès de suite, les Lakers au tapis (132-123)

En l’absence de LeBron James et malgré 39 points de D’Angelo Russell ainsi qu’un triple-double d’Anthony Davis, les Lakers n’ont pas réussi a stopper la belle série actuelle du Jazz : les Mormons s’imposent pour une cinquième fois de suite, et remportent leur 8e match de suite à domicile. Utah va définitivement bien en ce moment !

Par ici les statistiques !

Ils ont trouvé leur MoJo, au coeur des Rocheuses. Le Jazz cartonne à domicile, et est venu cette à bout de Lakers privés de LeBron James. Sans le King, les Lakers ont réussi à prendre l’ascendant en début de rencontre avant de progressivement craquer. Malgré son triple-double, Anthony Davis n’a collé que 15 points, à un terrible 5/21 au tir. Les 39 points de D’Angelo Russell (15/26 au tir) sont insuffisants. Lui et Austin Reaves ont combiné pour les 19 premiers points des Lakers.

🇫🇮 Lauri is averaging 24.5 points per game on 55.2% shooting on zero days’ rest this season, the first Jazzman to hit those averages in 27 seasons 🇫🇮#PlayerHighlights | @zionsbank pic.twitter.com/K8QDjEahXW

— Utah Jazz (@utahjazz) January 14, 2024

Ils n’auront pas néanmoins réussi à stopper Utah, impitoyable en transition avec 27 points marqués en contre-attaque. Le duo Collin Sexton – Lauri Markkanen combine pour 56 points, John Collins, Jordan Clarkson et Keyonte George sont aussi aux alentours des 20 points par tête. Un groupe qui marque de manière équilibrée, en se faisant confiance : la clé d’une équipe qui gagne, selon le coach Will Hardy, qui a salué la réaction de son équipe après le premier quart-temps.

“Ce match n’était pas celui que l’on a préparé : LeBron absent, leur manière de jouer, D’Angelo Russell, Austin Reaves, les ballons pour Anthony Davis en l’absence de James… Nous avons très mal débuté défensivement. Ils ont dicté le tempo au début, mais nous avons réagi. […] Je suis très content de la manière dont l’équipe aborde les matchs. C’est une équipe, le vestiaire va bien. Ils auront droit à un jour de repos bien mérité demain.” – Will Hardy.

Huitième succès de suite à domicile pour Utah, qui enchaîne également un cinquième succès de suite. La dynamique est particulièrement positive après un début de saison catastrophique. La preuve : le Jazz vient de repasser en bilan positif, avec 21 victoires pour 20 défaites. Côté Lakers, c’est la frustration qui règne. La soirée cataclysmique d’Anthony Davis au tir a mis les Purple and Gold dans le jus, et le nombre de points concédés sur perte de balle (23) est bien trop important pour envisager un succès à la fin de la rencontre. Sixième défaite en 8 matchs, face à un concurrent direct du classement. Mauvaise opération pour Los Angeles, qui se contentera uniquement de la performance de D’Angelo Russell. Darvin Ham est plus en danger que jamais.

D’Angelo Russell tonight vs. the Jazz pic.twitter.com/1mPp8Gkf8I

— NBA Memes (@NBAMemes) January 14, 2024