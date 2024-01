Une nuit à huit matchs et un résumé de tout ce qu’il s’est passé en NBA pour accompagner votre petit dej’, c’est ça la vie. La vie, c’est aussi d’aller à Sainte-Foy jouer un samedi soir dans une salle à -1 degré. Faisait meilleur à l’Accor Arena tiens, mais on s’égare. Les Lakers qui perdent, les Celtics en mode machine, on débrief.

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Celtics ont détruit les Rockets, invincibilité à domicile de Boston intacte. Jaylen Brown colle 32 points, Jayson Tatum en plante lui 27.

Les Hawks ont pris une sacrée pétée contre les Wizards, une phrase qui respire la lose. Bilal Coulibaly inscrit 12 points en 28 minutes.

Tout le cinq majeur au delà des 10 points chez les Knicks, et un succès face à Memphis.

Les Bucks ont lutté pour battre les Warriors d’un Jonathan Kuminga à 28 pions. Sans Stephen Curry, la marche était trop haute.

Shai Gilgeous-Alexander impérial, le Thunder s’impose en Floride.

Jordan Hawkins, le rookie des Pelicans, colle 34 points et offre la victoire aux Pelicans, face aux Mavericks toujours privés de Luka Doncic.

Les Spurs ont perdu contre Chicago, sans Victor Wembanyama et malgré 30 points de Tre Jones.

Le Jazz enchaîne un 5e succès de suite, et gâche les 39 points de D’Angelo Russell. Darvin Ham est plus en danger que jamais.

Les Français de la nuit en NBA

Voir ci-dessus pour Bilal Coulibaly.

0 point en 9 minutes pour Ousmane Dieng, face au Magic.

Le highlight de la nuit

Le block de MALADE de Jaylen Brown 🤯 pic.twitter.com/ylFybGEaZP

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #12 | Pick #77#NBA pic.twitter.com/mXRXU3pRGw

Les classements

Le programme de ce soir