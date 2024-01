Petit Top 10 dominical, sans prétention, avec la jeunesse des Grizzlies et du Thunder qui s’impose petit à petit à la NBA. Envoyez les highlights, et go la buvette de la salle.

Hier le Jazz affrontait les Lakers, et depuis quelques temps le Show Time n’est pas là où vous l’imaginez.

Trevelin Queen dans un Top 10, alors que c’est même pas de la G League ?

Cette action entre Vince Williams Jr. et Xavier Tillman nous rassure, ça veut dire qu’il y a encore deux joueurs valides à Memphis.

Boston vs Houston ? Vrai match de basket, et presque vrai poster de Dillon Brooks sur Derrick White.

Là par contre, c’est un vrai poster pour Isaiah Joe, sur les cheveux coupés de Cole Anthony.

Le Thunder n’est pas seulement très fort, le Thunder fait également le spectacle.

Intelligemment, Coby White a préféré ne pas intégrer le groupe des postérisés de la nuit.

Trayce Jackson-Davis face à Andre Jackson, un duel que l’on pourrait voir pendant quelques années dans les Top 10 NBA.

Trois autres lettres dans le viseur pour SAG, et rien à voir avec le PSG.

GG Jackson, encore un crack, qui pourrait lui aussi profiter de la disette des Grizzlies ?