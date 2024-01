Vous sentez ces odeurs ? Celles de la traditionnelle pizza pepperoni, du fameux sandwich egg and cheese et du cheesecake au beurre salé ? Eh oui, c’est bien le Bronx qui s’est installé dans les locaux de Sonny’s Pizza le temps d’une semaine. On s’est donc rendu sur place pour rencontrer les fans et Doron Tamari, directeur du marketing international et de l’innovation des Brooklyn Nets, qui nous a parlé de cette collaboration. Retour sur l’expérience culinaire de la semaine !

Article partagé par le crack Antoine Demaegdt

Lorsque l’oncle Sam débarque à Paris, c’est rarement pour se contenter d’un simple match NBA. Une rencontre entre les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets ? C’est bien. Mais une atmosphère culturelle qui gravite autour de l’évènement, c’est mieux ! À quelques rues de la NBA House au Carreau du Temple, les Nets ont posé leurs cartons au 4-5 rue de la Fontaine du roi, dans le 11ème arrondissement de Paris. Une ambiance marquée par une déco de la franchise, par du Notorious B.I.G. dans les enceintes, et par une carte typiquement new-yorkaise avec les célèbres donuts de Boneshaker.

Mais n’allez pas croire que l’expérience s’arrête ici puisque la franchise des Nets a carrément mis en place un stand de t-shirts d’une collection capsule en hommage à Sonny’s Pizza. Sans trop de surprises, on est sur des prix qui avoisinent un bon score TTFL, mais on reste sur une bonne alternative pour les fans qui n’ont pas pu se payer une place pour le match. Il y a de quoi penser que ces pièces deviendront rapidement collector pour les fanatiques de la franchise !

On a d’ailleurs croisé un diehard fan des Nets plutôt dithyrambique sur l’organisation de la NBA de cette semaine, qui s’est pour l’occasion bien fait plaisir au stand avec deux t-shirts Sonny’s Pizza remis dans leur boîte… à pizza !

“C’est vraiment top tous ces évènements ! La NBA House, et surtout la pizzeria… Ça permet aux fans d’ici de se sentir dans le monde NBA sans être obligé de voyager.”

Mais la cerise sur le gâteau s’appelle bel et bien Harry Giles III ! L’intérieur des Nets est passé mercredi à la pizzeria pour partager sa bonne humeur aux fans et signer quelques cartons de pizza t-shirt (dont celui de notre jeune fan sur la troisième photo).

Shout-out to #NetsWorld @HGiiizzle pulled up to the Brooklyn Nets Pizzeria in Paris to show love. pic.twitter.com/k1hPR8ydFz

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 11, 2024



Tous ces évènements ont été pensé pour créer un lieu de rencontre entre les fans de la franchise, pour leur proposer une alternative à l’Accor Arena. Et pour Doron Tamari, directeur du marketing international et de l’innovation des Brooklyn Nets, ce souci des fans internationaux est une préoccupation majeure :

“Nous avons énormément de fans dans le monde entier, si vous regardez nos réseaux sociaux, 75 % de nos fans ne sont pas aux États-Unis. […] Nous essayons donc de comprendre qui sont ces fans, de leur donner des choses qui les intéressent et de trouver des opportunités pour les faire entrer dans notre écosystème.”

Alors quoi de mieux que de diffuser le match en direct sur la télé ci-dessus avec un vidéoprojecteur, pour que les fans se sentent comme à New York, dans le bar du coin de rue, part de pepperoni à la main ? Lorsqu’on est fan des Nets, plus besoin d’être assis en courtside pour voir Donovan Mitchell marquer 45 pions s’imprégner du folklore NBA, suffisait juste de passer la porte de cette pizzeria.

On est donc sur une réussite indéniable pour ce restaurant des Brooklyn Nets à Paris, qui était le seul lieu destiné aux fans ouvert toute la semaine. Un projet pensé pour vivre l’expérience NBA au-delà du terrain, peu importe son budget. De quoi présager de belles surprises pour les années à venir !