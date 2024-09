Sélectionné en 19e choix de la dernière Draft par les Raptors, Ja’Kobe Walter ne démarrera pas sa première saison NBA dans les meilleures conditions. Sa préparation sera en effet tronquée à cause d’une blessure.

Après Bruce Brown, c’est un autre joueur qui manquera à l’appel lors du camp d’entraînement des Raptors.

Si l’on en croit Tim Bontemps d’ESPN, Ja’Kobe Walter a été victime d’un bobo à l’épaule droite lors d’un workout cette semaine. Plus précisément, c’est au niveau de l’articulation acromio-claviculaire que Walter est touché. Résultat : il ratera le camp d’entraînement des Raptors prévu la semaine prochaine du côté de l’Université du Québec à Montréal.

Walter sera réévalué dans une dizaine de jours.

The Raptors say first round pick Ja’Kobe Walter suffered a right acromioclavicular joint sprain and will miss next week’s training camp in Montreal.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) September 27, 2024

Rater le camp d’entraînement, ce n’est jamais idéal pour un joueur NBA. Mais ça l’est encore moins pour un jeunot de 20 ans qui découvre à peine le haut niveau.

L’arrière formé à Baylor possède un joli potentiel de “3 & D” et espérait s’illustrer rapidement lors de la préparation pour se faire une petite place dans le projet de transition des Raptors. Avec ce coup d’arrêt, Ja’Kobe Walter devra faire preuve de patience. Son intégration chez les Dinos et au sein de la Grande Ligue se fera probablement de façon discrète, step-by-step.

On espère tout de même le voir durant une partie de la présaison et en début de saison régulière.

Source texte : ESPN