Bruce Brown opéré du genou et absent minimum 3 semaines

Alors que les camps d’entraînement vont commencer dans une dizaine de jours en NBA, un joueur manquera à l’appel du côté des Toronto Raptors. Il s’agit de Bruce Brown, qui vient de subir une intervention au genou.

D’après l’insider Chris Haynes, Brown sort tout juste d’une arthroscopie du genou qui le tiendra éloigné des parquets pour trois semaines minimum. Il ratera ainsi la reprise avec les Raptors avant d’être réévalué vers mi-octobre.

L’équipe de Toronto doit commencer son training camp le 1er octobre à l’Université du Québec à Montréal, et possède cinq matchs de présaison au programme.

Toronto Raptors say guard Bruce Brown underwent an arthroscopic surgical procedure on his right knee and will be re-evaluated in three weeks.

Bruce Brown sera un joueur à surveiller cette saison… sur le marché des transferts.

Arrivé chez les Raptors l’an passé dans le cadre du transfert de Pascal Siakam à Indianapolis, Brown entre dans la dernière année de son contrat avec un salaire de 23 millions de dollars. Que ce soit pour une franchise voulant libérer de la masse salariale à l’été 2025 ou une équipe qui veut se renforcer avec un joueur champion NBA en 2023, Bruce peut représenter une option intéressante. Il était déjà dans les rumeurs il y a quelques semaines aux alentours de la Draft.

Vous l’avez compris, Bruce Brown commence la saison à l’infirmerie et la terminera probablement loin de Toronto.

