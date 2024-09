Ben Simmons (Nets) est prêt pour le début du camp d’entraînement

Vous faites de cette info ce que vous voulez, mais sachez que Ben Simmons est opérationnel pour le début du camp d’entraînement des Nets, prévu le 1er octobre.

La nouvelle a été annoncée par son agent, et partagée par l’insider Chris Haynes.

Brooklyn Nets star Ben Simmons (recovered from a back procedure) will be a go to begin training camp on Oct. 1 with no restrictions, his agent Bernie Lee tells me: “Ben is fully cleared and is a full participant for the start of camp. He is excited to get started.” pic.twitter.com/FeAlR85j2L

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) September 20, 2024

Une nouvelle fois opéré du dos en mars dernier, Ben Simmons aurait complété sa rééducation et n’aurait aucune limitation pour le training camp à venir. “Il a hâte de s’y mettre” a même déclaré son agent.

On connaît ce refrain par cœur mais malheureusement, Simmons n’a jamais réussi à relancer sa carrière depuis la fin chaotique de son aventure avec les Sixers. Sur le plan physique comme sur le plan mental, ça bloque pour l’Australien, qui n’est aujourd’hui plus que l’ombre du joueur calibre All-NBA qu’il était à Philadelphie il y a quelques années.

Sur le point d’entrer dans sa dernière année de contrat et évoluant au sein d’une équipe sûrement en mode tanking cette année, Ben Simmons tentera une nouvelle fois de retrouver la lumière. La saison de la dernière chance pour lui en NBA ?

