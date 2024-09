Le deal était simple pour les quatre joueurs de 3×3 Paris. Une qualification pour les quarts de finale du Masters de Shanghai, si possible en gagnant leurs deux matchs. Deux matchs, deux victoires, mission… bah accomplie.

Quelques posters, Jules Rambaut on t’as vu et Franck Seguela n’était pas loin, de la fin de match bien clutch, cette fois Franck Seguela on t’a vraiment vu. Des mécaniques de tir aussi bizarres que productives, Paul Djoko on te cause, et un poignet qui ne demande qu’à se chauffer, Hugo Suhard il parait que demain sera ton jour.

C’EST QUOI CETTE ACTION DE ZINZIN 🤯

Deux matchs, 18-14 face à Wuxi dans un match que l’on qualifiera de maitrisé, puis 15-14 face aux Serbes de Liman, et une victoire cette fois-ci plus arrachée grâce à un combo attaque/défense du plus bel effet dans les dernières secondes.

Welcome to the « Djoko Show » 🍿

FRANCK ! POUR LA GAGNE ! 🚨

Paris termine invaincu en poule et file en quart de finale du Masters de Shanghai ✅

Jules a dit « NON » ⛔️

Deux victoires qui envoient Paris en quarts, quart de finale que la Team Roquette (ils jouent en vert et faut avoir la ref) devrait jouer à 11h15 heure française, on vous le redira car ça a encore le temps de changer.

D’ici-là ? Du repos pour les braves, et une sieste pour nous avant l’apéro et le barbecue du soir. D’ailleurs ce soir, n’oubliez pas car c’est le dénommé Franck S. qui nous l’a dit de vive voix : tous devant l’écran pour le match des champion(ne)s entre Bourges et Villeneuve D’Ascq, paraît qu’une dénommée Guapa devrait mettre quelques cross.