Décimés par les blessures et orphelins de Ja Morant pendant quasiment toute la saison 2023-24, les Grizzlies restent sur une campagne très compliquée avec seulement 27 victoires au compteur. Un bilan qui leur a néanmoins permis de recruter le monstre NCAA Zach Edey à la Draft. Le pivot de 2m24 peut-il aider Memphis à redevenir un poids lourd de l’Ouest ?

Un gros besoin sur le poste de pivot

Que ce soit via le marché des transferts, la Free Agency ou la Draft NBA, les Grizzlies avaient clairement besoin de recruter un pivot cet été. Certes Brandon Clarke est revenu de sa grosse blessure (tendon d’Achille) en fin de saison dernière et Jaren Jackson Jr. peut jouer poste 5, mais Memphis voulait un pivot naturel pour combler le trou laissé par l’absence/le départ de l’ancien titulaire Steven Adams.

Faites entrer Zach Edey.

Ja Morant posted this after the Grizzlies drafted Zach Edey 🤣🤣🤣 @JaMorant pic.twitter.com/Lzv70dYrsH

— Overtime (@overtime) June 27, 2024

Avec 2m24 sous la toise et 138 kilos sur la balance, le pivot canadien en impose. Et son CV parle pour lui. À l’université, Edey a tout détruit sur son passage : Joueur Universitaire de l’Année à deux reprises, meilleur pivot du pays en 2023 et 2024, meilleur scoreur NCAA l’an passé, 23,8 points – 12,5 rebonds – 2,1 contres de moyenne, et finaliste de la March Madness avec son équipe de Purdue.

C’est donc sur ce gars-là que les Grizzlies ont décidé de miser pour tenter de revenir dans les hauteurs du Wild Wild West. On sait que la concurrence est dingue dans la Conférence Ouest, où on retrouve notamment le pivot MVP Nikola Jokic à Denver, la triplette d’intérieurs Gobert – Randle – Reid aux Wolves, le duo des Mavs Gafford – Lively qui a fait tant de dégâts en Playoffs, ou encore Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein au Thunder. Le point commun entre toutes ces équipes ? Elles étaient chacune en demi-finale de conférence minimum il y a quelques mois.

Vous ajoutez à ça les Anthony Davis (Lakers), Domantas Sabonis (Kings), voire même Ivica Zubac (Clippers), et vous vous rendez vite compte à quel point c’est important d’être bien équipé dans son secteur intérieur.

Le profil complet de Zach Edey, ici et là

Zach Edey et la question de l’adaptation NBA

Personne ne remet en question la magnifique carrière universitaire de Zach Edey. Par contre, les doutes sont nombreux sur sa capacité à s’adapter au jeu NBA. “Il manque de mobilité !”, “La NBA ça ira trop vite pour lui”, “C’est un pivot trop traditionnel”… voilà ce qu’on peut entendre sur le géant canadien depuis sa décision de se présenter à la Draft NBA.

Dans une Ligue où on attend de plus en plus des intérieurs qu’ils savent shooter, où le rythme de jeu est très élevé, où mobilité et polyvalence sont des qualités très prisées (surtout chez les intérieurs), et où il semble de plus en plus difficile de s’imposer quand on est un pivot à l’ancienne, Edey va clairement à contre-courant. Mais cela n’a pas empêché les Grizzlies d’investir un haut choix de draft sur lui, eux qui croient dans le potentiel de leur rookie. Défensivement, offensivement, et surtout culturellement.

“Lorsque nous parlons de l’ADN de cette équipe et de ce que nous essayons de construire, Zach Edey correspond parfaitement à cette définition. Nous ne pourrions pas être plus heureux de l’avoir récupéré dans cette Draft. Je pense que Zach a le potentiel pour devenir un défenseur très positif et impactant au fil du temps. [Et en attaque] Mon Dieu, vous apportez beaucoup de taille à Ja (Morant), qui a la capacité de trouver ses gars quand ils roulent vers le panier. C’est un duo qui nous excite beaucoup.” – Zach Kleiman, manager des Grizzlies

Zach Edey’s impressive Summer League debut:

14 Points

15 Rebounds

7/12 Shooting

4 Blocks

pic.twitter.com/eisqMy897V https://t.co/AAUMkpWgb9

— Ballislife.com (@Ballislife) July 9, 2024

Le rôle spécifique de Zach Edey reste encore à définir (titulaire d’entrée ? Combien de minutes ? Quelles associations ?) mais les Grizzlies ont déjà une idée assez précise de la manière dont il compte l’utiliser.

Comme Steven Adams et Jonas Valanciunas avant lui, Zach Edey pourrait être associé à Jaren Jackson Jr., dont le profil est complémentaire avec celui du géant canadien. Offensivement, Edey peut peser à l’intérieur (finisseur, rebondeur) pendant que JJJ écarte plus le terrain. Mais surtout, en défense, cela redonnera à Jaren Jackson Jr. le rôle de “free safety” en tant qu’ailier-fort.

Les fans de NFL savent de quoi on parle mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme “free safety”, il désigne un défenseur qui possède surtout une responsabilité dans l’aide défensive, avec pas mal de liberté. C’est typiquement dans ce rôle que JJJ brillait quand il a remporté le titre de Défenseur de l’Année 2023 et qu’il évoluait avec un pivot traditionnel (protecteur d’arceau) à ses côtés. L’an passé, Jackson Jr. a été obligé de s’adapter en prenant place sur le poste 5, où c’était véritablement le désert (blessures, départs). Cela ne l’a pas enchanté et les Grizzlies savent que ce n’est pas le meilleur moyen de maximiser les qualités de leur jeune intérieur All-Star.

Avec l’arrivée de Zach Edey, Jaren Jackson Jr. pourrait retrouver un costume qui lui convient mieux. De quoi booster les chances de Memphis.

Ja Morant : “Mes attentes pour lui ? Rookie de l’Année”

Quand le meneur star des Grizzlies Ja Morant a été interrogé sur ses attentes concernant Zach Edey, il n’y est pas allé de main morte.

“Rookie de l’Année, clairement.”

Voilà qui est dit.

Ja Morant and Zach Edey pick and rolls will feed families this season 😵‍💫🔥 pic.twitter.com/wGtAaNdGpx

— Grizzlies SZN (@Grizzlies_szn) August 21, 2024

Ja Morant a eu un aperçu du rookie quand il s’est entraîné avec lui cet été dans le Texas, et pense qu’il a tout ce qu’il faut pour être le joueur le plus impactant de sa classe de draft cette année. “Bien sûr il fait 2m24, mais il a du toucher et en plus il shootait super bien. Rookie de l’Année, je n’ai rien d’autre à ajouter”. Morant se dit excité de jouer avec un géant qui lui posera des écrans et qu’il pourra servir facilement sous les panneaux. Et Edey pourrait en profiter pour être rapidement productif.

Une saison calibre ROY pour Zach Edey, ce serait par exemple une campagne qui ressemble à celle de Walker Kessler quand il était rookie à Utah. Kessler avait apporté d’entrée 9,2 points (72% au tir), 8,4 rebonds et 2,3 contres en 23 minutes par match (74 apparitions, 40 titularisations). À défaut d’être spectaculaire, ce genre de contribution peut vite s’avérer précieuse pour les Grizzlies. Elle avait permis à Kessler d’être finaliste dans la course au Rookie de l’Année, derrière Paolo Banchero et Jalen Williams. Sauf surprise, aucun rookie cette année ne devrait atteindre le niveau de ces deux-là. Cela pourrait ouvrir la porte à Edey pour le titre de ROY, même si Zach n’en fait pas un objectif.

Néanmoins, il existe aussi un scénario dans lequel Zach Edey prend beaucoup plus de temps pour s’adapter au jeu NBA, et où ses faiblesses sont trop marquées pour avoir un impact positif sur les Grizzlies en tant que rookie. L’avantage, c’est que la franchise de Memphis est plutôt réputée pour sa capacité à bien développer les jeunes joueurs, mais on mentirait si on disait qu’il n’y a pas un facteur risque avec Zach Edey. Non seulement au niveau de l’adaptation mais aussi au niveau des blessures (toujours une vraie question chez les géants de plus de 2m20).

"This is one of the worst picks I've seen in Draft history."@krystenpeek on the Grizzlies taking Zach Edey ninth overall 😬 https://t.co/mAAJmbVWGU pic.twitter.com/QVArTrktkD

— Yahoo Sports (@YahooSports) June 27, 2024

Vous l’avez compris, il y a plusieurs scénarios possibles pour la première saison de Zach Edey.

Il peut très bien avoir un impact positif d’entrée et apporter la flexibilité que recherchent les Grizzlies dans leur rotation intérieure. Il peut aussi galérer à s’intégrer en NBA comme le prédisent les sceptiques.

En tout cas une chose est sûre : Memphis sera beaucoup plus compétitif cette année derrière son trio Ja Morant – Jaren Jackson Jr. – Desmond Bane. Mais jusqu’où les Grizzlies peuvent-ils monter ?

Cela pourrait dépendre de… Zach Edey.