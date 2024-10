En forme, les Grizzlies sont-ils un Top 4 “obvious” à l’Ouest ?

Après une saison pourrie par les blessures, les Memphis Grizzlies entendent bien se replacer parmi les meilleures formations de la Conférence Ouest en 2025. Jusqu’où peuvent-ils monter ?

L’infirmerie va-t-elle enfin se vider à Memphis ?

9 matchs joués pour Ja Morant, 20 pour Marcus Smart, 42 pour Desmond Bane, seulement 6 pour Brandon Clarke. Jaren Jackson Jr. qui a 66 matchs, plus haut total de l’effectif ! C’est peu dire si Memphis a été fauché par les blessures l’an passé.. On aimerait bien expliquer que les Grizzlies n’ont pas pu tout donner sur leur saison, on a carrément l’impression que la saison 2023-24 n’a même jamais débuté pour eux. Comment faire face avec une infirmerie pleine à craquer et des leaders sur la touche la moitié du temps ? Impossible.

Point positif pour les Oursons, de nombreux retours sont assurés pour la reprise, notamment Ja Morant. Tout n’est néanmoins pas parfait… G.G. Jackson s’est pété le pied et devrait rater le début de saison, Vince Williams sera aussi sur la touche pour le début du championnat. Et pour ne rien arranger, Jaren Jackson Jr. s’est fait mal au camp d’entrainement.. C’est rageant, surtout que le potentiel est vraiment intrigant du côté de la ville d’Elvis. On rappelle qu’avant l’exercice 2023-24, Memphis restait sur deux saisons en tant que dauphin à l’Ouest. Certes, certains visages ont changé depuis. Dillon Brooks n’est plus là, tout comme Tyus Jones ou Steven Adams. Mais Marcus Smart est aussi arrivé, comme le jeune et prometteur Zach Edey dans la raquette. Surtout, la colonne vertébrale autour de Ja Morant – Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane est toujours en place, avec de nombreux role players pour les encadrer et un très bon tacticien aux manettes.

Sur le papier, Memphis a tout pour faire beaucoup de bruit à l’Ouest, mais cela reposera principalement sur les dingueries qu’enverra son meneur : Ja Morant.

Ja Morant, une saison XXL pour fermer des bouches ?

On ne va pas refaire toute l’histoire récente de Ja Morant mais celui-ci a bien des raisons d’avoir le couteau entre les dents pour cette saison 2024-25. Tapé sur les doigts par la NBA pour son attitude hors des terrains puis suspendu, le meneur a plombé le début de saison des siens à cause de son absence. Manque de pot pour lui, il s’est blessé au bout de seulement 9 matchs à son retour, le signe que rien n’allait dans le Tennessee en 2024.

Le fait de ne pas voir Morant depuis si longtemps sur les parquets fait qu’on oublie vite le talent du bonhomme et comment il est capable d’emmener dans son wagon tout Memphis. Sur les 9 matchs disputés par Ja Morant la saison passée, Memphis présente un bilan de 6-3, contre 21-52 en son absence. Probablement pas anodin.

Lorsqu’il est en forme et à 100% la tête dans la basket, Morant fait partie des meilleurs meneurs de NBA, sans discussion. C’est un candidat MVP. L’heure est venue pour lui de le prouver à nouveau, en remettant les Grizzlies dans le haut du classement, tout en montrant un leadership exemplaire sur comme en dehors des parquets.

La Conférence Ouest, une jungle particulièrement sauvage

Imaginer Memphis revenir en force avec le retour de ses cadres semble acté, mais à quel point les oursons peuvent-ils monter à l’Ouest ? La concurrence ne les a pas attendus, et plusieurs équipes se sont affirmées depuis (le Thunder, les Wolves notamment). Il est néanmoins compliqué de vraiment se projeter à l’Ouest, où la hiérarchie est loin d’être inscrite dans la roche.

On parlait de Top 4 en titre de ce papier, un classement qui semblait assez logique dans la dynamique récente de Memphis (hormis saison dernière donc). Mais cela veut dire aussi mettre du monde dans le rétro. OKC sera en course pour la première place à l’Ouest, comme cette année. Les Wolves et les Nuggets ne devraient (à priori) pas trop descendre. Dallas est un candidat à ne pas oublier après sa finale NBA. Sans compter des Suns renforcés par l’arrivée de Mike Budenholzer et qui ont fait un marché assez sérieux malgré leurs moyens limités.

Cela ne veut pas dire que Memphis ne peut pas battre ces équipes là. On a bien vu la saison passée qu’une grosse remontée au classement était possible en l’espace de 12 mois. Le Thunder a gagné 17 victoires supplémentaires en un exercice, le Magic 13. Avec une telle progression, les Grizzlies pourraient s’imaginer dans le Top 4.

Est-ce que Memphis a les armes pour aller chercher l’avantage du terrain minimum au printemps prochain ? Oui. Est-ce que c’est une évidence ? Non, il faudra aller sur le terrain, faire le taf et prier pour que le carnet de santé prenne quelques vacances, ce qui n’est pas une certitude, loin de là. Les Oursons ont les griffes pour broyer du beau monde, à eux de le prouver.