Le sort continue de s’acharner sur les Grizzlies. Largement plombé par une flopée de blessures l’année dernière, Memphis pensait sûrement pouvoir profiter de cet été pour se recharger, et revenir avec un groupe en bonne santé. C’est raté. Après Vince Williams Jr. et GG Jackson, ESPN nous apprend que Jaren Jackson Jr. débarque désormais à l’infirmerie.

Parfois, quand ça ne veut pas, ça ne veut vraiment pas, et ce ne sont sûrement pas les Grizzlies qui vous diront le contraire.

Alors que la saison n’a même pas encore débuté, la franchise du Tennessee doit déjà composer avec un effectif réduit, puisque Jaren Jackson Jr. vient de se blesser, visiblement touché aux ischio-jambiers.

Une blessure qui serait survenue alors que triple J tentait d’aller au panier, lors du premier entraînement des Grizz’ au training camp. Si la nature exacte du bobo reste encore à évaluer, le coach Taylor Jenkins mise sur une élongation. Des examens sont prévus dans la journée mais il y a des chances que Jackson Jr. rate une bonne partie de la présaison, voire même le début de la régulière le 23 octobre.

Grizzlies PF/C Jaren Jackson Jr. experienced hamstring tightness during the first practice of camp. He will get imaging. “We’re anticipating it might be a strain,” coach Taylor Jenkins said. Timetable TBD.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) October 1, 2024

Des blessures qui s’enchaînent chez les Grizzlies, ça ne vous rappelle rien ?

Nous, on ne peut quand même pas s’empêcher de penser à la saison dernière, durant laquelle Memphis avait été littéralement décimé par les blessures. Ajoutez à cela la suspension de Ja Morant, et vous obtenez un bilan bien crade de 27 victoires pour 55 défaites, synonyme de treizième place à l’Ouest. Nul doute, donc, que les Grizz’ ambitionnent de faire mieux que l’an passé. Un objectif carrément réalisable, surtout lorsque l’on connaît la qualité de l’effectif mis à disposition de Taylor Jenkins. Par contre, pour cela, il faudra tout le monde en forme, Jaren Jackson Jr. y compris.

En attendant, son absence pourrait profiter à un certain Zach Edey, sans doute impatient de pouvoir faire ses preuves dans la Grande Ligue.

___________

Sources texte : ESPN, The Athletic