Quelle belle nouvelle pour les fans de Toronto, les fans de la NBA d’antan et les fans de maillots. Les Raptors joueront cette saison avec un maillot fortement inspiré de l’ère Vince Carter – Tracy McGrady. Un petit régal qui fait du bien aux mirettes, sans doute moins à la carte bleue.

Non sérieux, on pleure à chaudes larmes sur ce poulet. Quel délice. Pour célébrer les 30 ans de la franchise et le retrait du maillot de Vince Carter, les Raptors ont décidé de remettre au goût du jour leur maillot violet avec lequel Vinsanity a survolé le concours de dunk du All-Star Game 2000. Une petite part de l’histoire de la NBA – mine de rien – que l’on pourra donc s’offrir moyennant un petit trou dans le portefeuille. Quand on aime, on ne compte pas trop, comme dirait l’autre.

Quoi qu’il arrive, ce maillot est un petit vent de fraîcheur, à l’heure où les uniformes “City Edition” des 30 franchises semblent peiner à se renouveler et ne marquent pas, à l’inverse de quelques saisons en arrière, les esprits des fans. On se souvient tous du sublime maillot noir et rose de Miami, on se souvient tous du maillot des Nets inspiré de Notorious B.I.G., mais le concept s’essouffle dans sa créativité. Un bon jersey bien vintage bien souvenirs bien stylé, on ne demande donc que ça. Nous voilà servis !

