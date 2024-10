Kawhi Leonard multiplie les problèmes physiques depuis son arrivée aux Los Angeles Clippers, mais la gêne la plus récurrente, c’est celle à son genou droit. Une inflammation qui, selon l’intéressé, pourrait l’embêter jusqu’à la fin de sa carrière.

Le Media Day est, d’ordinaire, un événement au cours duquel les promesses sont belles. Tout le monde est en forme, prêt à se donner à 300% chaque soir et Deandre Ayton explique pourquoi les jus sont un facteur essentiel à sa prétendue domination.

Mais Kawhi Leonard n’est pas un joueur comme les autres et a plutôt été tenté par l’honnêteté. Rassurer, c’est pour les autres, les fans des Clippers ont de quoi angoisser alors que la saison n’a même pas commencé. Ohm Youngmisuk, insider pour ESPN, n’a pas rapporté que des bonnes nouvelles.

“Kawhi Leonard affirme que l’inflammation de son genou est un problème auquel il pourrait devoir faire face pendant le reste de sa carrière, mais il affirme que lui et le personnel médical ont la situation sous contrôle et font ce qui est nécessaire pour éviter que cela ne devienne un problème à l’avenir.”

Kawhi Leonard says the inflammation in his knee is something that he could have to deal with for rest of his career but he says he and medical staff have a handle on it and are doing what is needed to keep it from being something that will be an issue down the road.

Si après la lecture de cette phrase un doute vous vient et que vous vous dites : “c’est bizarre, il y a trois informations contradictoires en une phrase !” Vous avez raison. Du coup, chez TrashTalk, on peut se tromper, mais on a décidé de vous donner notre lecture entre les lignes :

“Depuis des mois, mon genou est ce qui se rapproche le plus d’une compote de pomme, mais ça ne m’empêche pas non plus de jouer. Je m’en suis accommodé et même si ça a de bonnes chances de m’empêcher de retrouver un jour mon meilleur niveau, je suis capable d’être All-Star même sur une articulation parce que je suis un cyborg.”

Mais encore une fois, on peut se tromper.

Source texte : Ohm Youngmisuk