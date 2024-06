Après une saison NCAA aussi impressionnante qu’historique, Zach Edey se présente à la Draft NBA 2024 avec une brouette de points d’interrogation. Pour tout connaître du géant de 2m24 et 136 kilos, voici le profil complet ci-dessous!

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 22 ans, né 392 ans jour pour jour après l’assassinat d’Henri IV

né 392 ans jour pour jour après l’assassinat d’Henri IV Poste : pivot

Équipe : Purdue

Taille : 2m24, comme Victor Wembanyama

comme Victor Wembanyama Poids : 136 kilos, il deviendrait le joueur le plus lourd de toute la NBA

136 kilos, il deviendrait le joueur le plus lourd de toute la NBA Envergure : 2m39, comme Boban Marjanovic

: 2m39, comme Boban Marjanovic Statistiques 2023-24 : 25,2 points (62% au tir), 12,2 rebonds, 2 passes décisives, 2,2 contres (32 minutes de moyenne en 39 rencontres)

: 25,2 points (62% au tir), 12,2 rebonds, 2 passes décisives, 2,2 contres (32 minutes de moyenne en 39 rencontres) Comparaison NBA : un savant mix entre Ivica Zubac et Boban Marjanovic ?

: un savant mix entre Ivica Zubac et Boban Marjanovic ? Prévision TrashTalk : premier tour de la Draft NBA 2024

Son parcours

Zach Edey est né le 14 mai 2002 à Toronto au Canada. Pendant son enfance, il n’était pas vraiment attiré par le basketball, préférant se concentrer sur le hockey sur glace puis le baseball. Presque par défaut, à l’âge de 16 ans et du haut de ses 2m13, il commence le basket au lycée.

Depuis, l’histoire de Zach Edey est celle d’une progression folle. Parti du niveau zéro, il apprend petit à petit à s’insérer dans un collectif, jouer en attaque, défendre… le tout trois têtes au-dessus de tout le monde. Edey quitte Toronto pour l’IMG Academy de Floride en 2018, jusqu’à devenir prospect 3 étoiles en 2020. Avec 2m24 pour plus de 130 kilos, le pivot découvre la NCAA à Purdue et multiplie ses statistiques comme sa réputation tous les ans.

En 2022-23, Zach Edey remporte le titre de Player of the year avec une campagne impressionnante en 22 points, 13 rebonds et 2 contres. L’année suivante, il fait encore mieux (25/12/2) et remet la main sur le trophée en plus d’un parcours historique jusqu’en Finale de la March Madness. Edey est intouchable, l’efficacité et l’impression de domination laissée poussent certains à lui donner le surnom de “Yao Ming universitaire” ou “Shaq Edey”. Pour autant, des gros doutes concernant son adaptation au jeu NBA subsistent toujours, et il semble peu probable qu’il soit présent dans la haut de la Draft NBA 2024.

Ses points forts

Monstre dans la raquette

Excelle dans l’art d’aller chercher la faute

Bon rebondeur

Protecteur d’arceau

Depuis 2 ans, personne ou presque en NCAA n’est parvenu à trouver une solution pour stopper le monstre Zach Edey. C’est assez simple à comprendre, chaque duel était systématiquement un mismatch pour le géant de 2m24. Au poste bas, il fait état de son agilité et d’un beau toucher pour aller chercher ses points avec une efficacité très élevée sur le parquet (62%). En Finale de la March Madness, Purdue s’incline malgré ses 37 points à 15/25 au tir, quelques jours après son record en carrière à 40 points.

Mais Edey s’est surtout montré capable de toujours trouver une solution pour obtenir une faute s’il ne pouvait pas marquer directement. Avec 11,2 (!) lancers tentés par soir, sa belle efficacité de 71% pour sa taille en fait une arme particulièrement utile.

Zach Edey with the post finish😤 #MarchMadness #MBB pic.twitter.com/nNGz15FR90

— TSN (@TSN_Sports) March 30, 2024

En défense, Zach Edey est un protecteur d’arceau au-dessus de la moyenne grâce à sa taille et son envergure gigantesque (2m40). Même son de cloche au rebond, domaine dans lequel le Canadien est dans son jardin. 5 rebonds offensifs par soir, ça fait beaucoup de bonnes munitions récupérées.

Il est aussi important de noter que le pivot de Purdue est un joueur fiable et durable sur le parquet. Presque jamais blessé ces dernières années, il a disputé certains matchs de la March Madness en quasi-intégralité (avec seulement 30 secondes sur le banc pour la soirée).

Zach Edey with two blocks on the same possession! Looking tenacious and ferocious out there! #Purdue #UConn

pic.twitter.com/nrnF4f9jEH

— TGH College Hardwood Podcast (@TGHCHPPOD) April 9, 2024

Ses points faibles

Un jeu parfait… pour l’université

Un déficit de mobilité

Un pivot trop traditionnel

Le principal problème du profil de Zach Edey, c’est que la majorité de ses points forts dans le jeu universitaire risquent de requérir une approche différente en NBA. Le pivot a dominé toute la saison NCAA grâce à des mismatchs constants au poste bas. Mais dans la Grande Ligue, Edey n’aura pas une telle quantité de possessions au poste. Et lors de certains duels, il ne pourra plus regarder son vis-à-vis avec trois têtes de plus.

Plus important encore, sa mobilité en défense pose question. D’autant qu’en NCAA, il profite de l’absence de la règle des trois secondes en défense – qui existe en NBA. On peut finalement imaginer les équipes cibler Edey lors des pick-and-rolls. Et si le big man est contraint de switcher sur un petit meneur, la messe est presque dite.

Plus largement, Zach Edey est pivot traditionnel qui ne dispose d’aucun outil pour prospérer en dehors de la raquette. En attaque, il ne compte ni sur un tir à mi-distance ni à 3-points pour compléter sa panoplie. Mais en défense, il risque de tirer la langue une fois attiré à l’extérieur de la raquette. Rien ne garanti que l’expérience NBA sera un échec pour Edey mais il y a un beau chantier. Mais le natif de Toronto en semble conscient et déterminé.

Ce qui va faire la différence

Peut-on imaginer Zach Edey disputer des minutes régulièrement en NBA ?

Certes, la différence de carrière pour Zach Edey est sacrément importante selon la réponse à cette question. Elle n’en est pas moins pertinente. Pour les raisons évoquées plus haut, le Canadien ne pourra pas dominer les raquettes poste bas et profiter des mismatchs comme en NCAA. Néanmoins, il existe un monde dans lequel il joue de ses qualités pour devenir un pivot utile à une franchise NBA. Grâce à ses rebonds ou ses contres, il semble y avoir une fenêtre pour qu’il devienne a minima un back-up intéressant par séquences. Mais pour se faufiler à travers cette fenêtre avec un physique pareil, il faudra sacrément maîtriser son corps.

Projection NBA

Il y a quelques mois, il fallait s’armer de patience pour trouver Zach Edey dans les mock drafts. Mais son incroyable March Madness a retenu l’attention. Si le plancher apparaît très bas, il y a une possibilité pour que le Canadien devienne un élément utile d’une rotation. Selon les dernières tendances, le top 10 est une zone presque hors d’atteinte mais Edey aurait plusieurs courtisans entre les places 10 et 20. Son Draft Combine a contribué à améliorer sa réputation, et certaines équipes qui l’ont accueilli dans des workouts privés pourraient se laisser tenter.