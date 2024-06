Les New Orleans Pelicans ont connu une saison encourageante, mais frustrante, comme beaucoup d’autres dans l’histoire récente de la franchise. Si Zion Williamson a gommé certains doutes dans l’esprit des observateurs sur la deuxième partie de saison, une nouvelle blessure au mauvais moment a diminué les ambitions de l’équipe en Playoffs.

Ce que TrashTalk avait annoncé

Nos Hexperts visaient la piscine avec un caillou, ils ont tiré dans le pédiluve. 39 victoires pour Bastien, 40 pour Alex, et une onzième place “du con” étaient envisagés du côté de la Nouvelle-Orléans. Si ce pronostic énerve encore aujourd’hui les sept fans des Pelicans et France, ils peuvent se rassurer en se disant qu’Alex avait donné le même nombre de victoires au Oklahoma City Thunder. Toujours est-il qu’avec une petite dizaines de wins en plus et une septième place de la Conférence, les oiseaux on volé au-delà des attentes avant de finir par s’encastrer dans la pare-brise des Playoffs. Satisfaction tout de même, Bastien mettait en avant le rookie Jordan Hawkins, porteur de beaucoup d’espoirs sur les poufs.

Ce qu’il s’est vraiment passé

Un début de saison plutôt moyen, juste au dessus des 50% de victoires jusqu’à la fin novembre. Il faut dire que Trey Murphy III est blessé, que Zion Williamson n’est pas vraiment dans la forme de sa vie et que CJ MCCollum auteur de très bons premiers matchs est rapidement mis sur le côté suite à un pneumothorax. Pourtant, en In-Season Tournament, New Orleans performe et parvient même à se qualifier pour le Final Four à Las Vegas. Expérience qui va tourner au vinaigre suite à une performance minable face aux Los Angeles Lakers et qui projettera une très mauvaise image du leader de l’équipe. Zion Williamson, en conférence de presse comme sur le terrain, ne donne pas l’impression d’être à Sin City pour les bonnes raisons et son surpoids est critiqué plus que jamais.

Mais cette déferlante médiatique sonne comme un déclic et à partir de ce moment, New Orleans devient bien plus compétitif. Sur la deuxième partie de saison, Brandon Ingram continue à planter sa vingtaine de points par soir pendant que l’ailier-fort aux épaules carrées monte en régime très sérieusement. Les volatiles prouvent aussi être particulièrement migrateurs puisque 28 des 49 victoires sont décrochées loin du Smoothie King Center. Herb Jones est extraordinaire et sera même élu dans la NBA All-Defensive First Team en fin de saison. Enfin, le rookie Jordan Hawkins apporte grandement satisfaction avec plusieurs performances à plus de 30 points. Les Pelicans gagnent de plus en plus jusqu’à se retrouver, à un soir de la fin de la régulière qualifiés directement pour les Playoffs. Malheureusement, une dernière défaite, à nouveau face aux Los Angeles Lakers, leur fait perdre une place et les obligent à jouer le Play-In.

Play-In dont le premier match est face … aux Los Angeles Lakers. Zion Williamson dispute alors probablement le meilleur match de sa carrière … avant de se blesser à l’ischio jambier au cours du quatrième quart-temps. Les Pelicans s’inclinent finalement, mais parviennent deux jours plus tard à s’unir sans leur leader et à s’imposer contre les Sacramento Kings en se qualifiant ainsi pour les Playoffs. Mais privés d’une bonne partie de leur talent, la marche face au Oklahoma City Thunder, leaders de l’Ouest est trop haute. Les hommes de Willie Green ne sont pas ridicules, mais étouffés par la défense adverse, ils ne parviennent jamais à dépasser les 100 points et s’inclinent quatre rencontres à zéro.

La saison des Pelicans en quelques articles

L’image de la saison

Le moment qui a fait tant de mal. Alors qu’il ne restait plus que trois minutes et treize secondes avant la fin de ce match du Play-In Tournament face aux Los Angeles Lakers, les New Orleans Pelicans étaient à égalité avec les Californiens. Et ce grâce à une performance extraordinaire de Zion Williamson qui comptait 40 points et 11 rebonds à 17/27 au tir. Malheureusement, l’ailier-fort s’est blessé et n’est pas revenu de la saison.

Pourquoi on peut sourire

Parce que la deuxième partie de saison a apporté des certitudes. Zion Williamson sait ce qu’il a à faire physiquement pour être un des meilleurs joueurs de la Ligue. Jordan Hawkins et Herb Jones semblent s’inscrire comme des indéboulonnables du projet à long terme et un joueur comme Trey Murphy III dispose toujours d’un plafond très élevé. La saison prochaine, lorsque sa préparation sera optimale et sans blessure, il sera très intéressant à suivre. Enfin, les Pelicans bénéficient encore de l’échange qui a envoyé Anthony Davis aux Lakers et ils sont déjà assurés d’avoir deux premiers tours de Draft lors de la très belle cuvée 2025. Il y a encore du potentiel à aller chercher et à développer.

Pourquoi on peut faire la gueule

Parce qu’il y a encore énormément d’incertitudes dans ce projet et sur la manière idéale d’entourer Zion Williamson. Selon les dernières rumeurs, Brandon Ingram, son lieutenant serait plus proche de partir que de rester cet été. Jonas Valanciunas est un joueur de qualité, mais ne semble pas être le complément parfait de l’ailier-fort dans la raquette. Les limites défensives de C.J McCollum amènent, aussi, une question qui existait déjà à Portland : peut-il être une option importante d’une équipe qui vise loin ? Enfin, Willie Green, n’a pas forcément convaincu et il est légitime de se demander s’il est l’homme qui amènera cette équipe à un autre niveau. Les Pelicans sont peut-être l’équipe qui a disputé les Playoffs qui a le plus d’interrogations concernant son effectif et son futur à court-terme.

Et la suite ?

Extrêmement indécise. Seul Jonas Valanciunas est en fin de contrat cet été, mais il n’est probablement pas le seul domino qui va bouger. David Griffin, le General Manager a déjà confirmé vouloir grandement s’améliorer. Lors de la Draft, les Pelicans n’auront qu’un choix, le 21e, ce qui n’annonce pas vraiment de révolution. Le chantier est énorme et les rumeurs, hormis celles autour d’un départ de Brandon Ingram, sont tout sauf insistantes. Alors autant s’asseoir tranquillement, boucler la ceinture et regarder le Front Office travailler. La saison prochaine, New Orleans aura probablement fait peau neuve, et il faudra être du voyage.

La saison 2023-24 des New Orleans Pelicans est terminée. Malgré des progrès évidents, la franchise semble tout de même être arrivée à la fin d’un cycle. Une situation qui n’est pas si courante et amène une dose certaine d’intrigue. Zion Williamson sera toujours à la tête du projet l’année prochaine, mais quid du reste. En espérant que cette fois, la star parvienne à rester loin de l’infirmerie jusqu’à la fin de la saison. Un élément espéré depuis son arrivée en NBA.