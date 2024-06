En pleine reconstruction mais possédant déjà une flopée de jeunes joueurs prometteurs à développer, le Jazz fait partie des équipes intrigantes en vue de la Draft NBA 2024. La franchise d’Utah possède pas moins de trois picks dans le Top 32, dont le dixième choix. Que doit faire Danny Ainge avec ce dernier ? On analyse les différentes options.

Option #1 : prendre le meilleur prospect disponible, si possible à l’aile

Quand vous êtes dans un processus de reconstruction et que les fondations n’ont pas encore été posées, la meilleure chose à faire à la Draft est de prendre le meilleur prospect disponible, peu importe les questions de fit et de besoin.

Mais si le Jazz est effectivement dans ce type de situation depuis les transferts de Rudy Gobert et Donovan Mitchell en 2022, il possède déjà dans son effectif des pièces importantes. On pense au solide Walker Kessler (2 saisons NBA) sur le poste de pivot, on pense bien sûr au All-Star Lauri Markkanen sur les postes 4-5, et on pense à la pépite Keyonte George (All-Rookie Second Team 2024) sur le backcourt. Autour de ces gars-là, on retrouve à la fois des vétérans (Collin Sexton et Jordan Clarkson sur les postes 1-2, John Collins à l’intérieur) et des jeunots (Taylor Hendricks, Brice Sensabaugh sur les ailes), mais les anciens ont un avenir incertain dans l’Utah tandis que les gamins ont encore tout à prouver.

Tout ça pour dire que le Jazz devrait viser le meilleur talent sur les postes extérieurs, arrière ou ailier. Avec le pick #10, Utah pourrait se diriger vers Cody Williams, Ron Holland, Tidjane Salaün, Ja’Kobe Walter et quelques autres. Que des prospects au potentiel très intrigant. L’arrière scoreur de Tennessee Dalton Knecht est aussi pressenti à Utah, lui qui pourrait directement apporter une contribution offensive sur les extérieurs.

Option #2 : utiliser le pick 10 dans un package pour trade-up

On l’a dit, le Jazz possède non seulement le pick 10 à la Draft mais aussi deux autres choix entre la fin du premier tour (29) et le début du second (32). Danny Ainge a collectionné les picks depuis son arrivée à la tête du Jazz, histoire d’avoir le plus d’options possible dans la reconstruction.

L’une de ses options, c’est de combiner le pick 10 avec l’un des deux autres pour monter à la Draft NBA 2024. C’est une option envisageable si le Jazz vise un joueur en particulier en sachant pertinemment que le prospect en question ne tombera pas jusqu’à la dixième place. Prenons l’exemple de Stephon Castle : le prospect d’UConn pourrait intéresser Utah grâce à ses qualités défensives (le Jazz était la pire défense NBA cette saison) et sa complémentarité potentielle avec Keyonte George. Mais les dernières tendances sont claires : la cote de Castle est en hausse et il ne devrait pas tomber en dessous des picks 7-8. Utah pourrait ainsi monter un transfert avec une équipe du haut de la Draft pour le récupérer.

My four favourite 2024 draft prospects for every NBA team

Utah Jazz edition

– Stephon Castle

– Ron Holland

– Cody Williams

– Matas Buzelis #NBADraft #TakeNote https://t.co/6CYdKZrdUR pic.twitter.com/UoKCDZTCeP

— nbadraftpoint (@draftpoint2024) March 13, 2024

Maintenant, on peut se demander si c’est une stratégie pertinente ou non. Dans une Draft NBA 2024 jugée faible et où les prospects semblent assez proches en matière de niveau et de potentiel, pas sûr que ça vaille vraiment le coup de sacrifier un pick pour gagner quelques places au moment de la sélection. Par contre, ça peut valoir le coup de monter un package pour se mettre bien à la Draft… 2025, jugée bien plus forte.

Option #3 : transférer le pick 10 contre un joueur confirmé

La stratégie inverse, c’est de carrément sacrifier le pick 10 (et potentiellement les deux autres picks) pour récupérer un joueur confirmé dans un transfert. Certes le Jazz est en reconstruction, mais le Jazz – sous l’impulsion de son ambitieux propriétaire Ryan Smith – pourrait tenter un gros coup afin de mieux entourer Lauri Markkanen (fin de contrat en 2025). De plus, il y a déjà pas mal de jeunes prospects à développer du côté de Salt Lake City. En ajouter deux ou trois dans une Draft réputée faible n’est pas forcément très attrayant.

“Aborder la saison 2024-25 avec trois joueurs qui étaient rookies l’an dernier, et trois nouveaux rookies à venir, c’est loin d’être une situation idéale pour le Jazz. Au lieu de ça, la franchise préférerait utiliser au moins deux de ses picks dans un trade package.” – Sarah Todd, deseret.com

Si le Jazz est officiellement en reconstruction, il n’évolue pas non plus dans les bas-fonds du classement. Utah a remporté 37 matchs en 2022-23, et possédait un bilan positif à la mi-saison cette année avant d’enclencher le mode tanking. En théorie, les Mormons peuvent monter une équipe relativement compétitive, surtout avec l’ajout d’un joueur d’impact.

ESPN’s Bobby Marks would like to see Utah acquire Josh Giddey

Thunder receives:

2024 Utah first (No. 10)

2025 Minnesota first (top-14 protected)

Jazz receives:

Josh Giddey pic.twitter.com/ombmeBxdhP

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 7, 2024