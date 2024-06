Seulement deux matchs la nuit dernière en WNBA mais surtout un gros choc entre Connecticut et New York. Menés par Sabrina Ionescu et Jonquel Jones, les joueuses du Liberty ont réalisé le gros coup en allant gagner chez le Sun. Plus aucune équipe n’est invaincue en championnat !

Voilà une performance qui n’aura pas surpris les fans du Sun. Jonquel Jones, MVP de WNBA 2021 et ancienne star de Connecticut, a joué un bien vilain tour à son ancienne équipe. La pivot a réalisé un véritable chantier dans la raquette avec 22 points, 8 rebonds, 5 passes et 4 contres ! Elle aura aussi ouvert de nombreux espaces pour Sabrina Ionescu, meilleure scoreuse du match avec 24 unités tandis que Breanna Stewart a cette fois joué le rôle de la troisième option avec 13 points, 7 rebonds et 5 passes.

Après une solide entame qui les a vu chercher une douzaine de points d’avance, le Liberty a vu Alyssa Thomas (10 points, 12 rebonds et 7 passes) et Connecticut revenir sur ses talons et même passer en tête à l’aube du money time. Heureusement pour New York, Sabrina Ionescu et Jonquel Jones veillaient au grain. La grande pote de Steph Curry apportait 8 points et 4 passes décisives sur le seul dernier acte tandis que Jones canardait à longue distance avec 3 tirs primés sur 10 dernières minutes bien maitrisées.

Avec ce succès de prestige, le Liberty signe une 6ème victoire de suite en championnat et revient très fort sur Connecticut en tête du classement.