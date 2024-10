On prend la direction de Memphis aujourd’hui, avec des Grizzlies qui devraient retrouver des couleurs en 2025. Cela passera forcément par un Ja Morant plus insaisissable que jamais.

La saison 2023-24 de Ja Morant a été une véritable galère de A à Z. Il y a eu d’abord la suspension, due à ses bêtises en dehors des terrains. De retour en décembre, le meneur a bien cru relancer les siens, déjà empêtrés dans les blessures et loin du Top 8, mais un bobo à l’épaule l’a également mis sur la touche sur la durée. De quoi condamner les derniers espoirs des Grizzlies en 2024.

La bonne nouvelle, c’est que l’effectif de Memphis devrait être pleinement opérationnel à la rentrée – à un GG Jackson près – et on s’attend donc à voir les Grizzlies squatter à nouveau la partie haute du classement à l’Ouest. On est aussi désireux de voir Ja Morant reprendre ses chantiers à la mène. Dribbleur hors pair, dunkeur spectaculaire, joueur défiant la gravité même, Morant est un joueur League Pass par définition, quelqu’un qui donne envie de se lever tard pour contempler ses dingueries. Il est aussi le leader de Memphis, celui qui doit porter la franchise vers les sommets.

Après ses problèmes de comportement, Ja Morant est en quête de rachat pour cette saison 2024-25 et on espère que ses exploits sur le terrain seront la seule actualité le concernant. Attention à ne pas oublier que Morant reste l’un des meilleurs meneurs de NBA. Il pourrait bien fermer de nombreuses bouches cette saison.