Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année et on va vous le prouver ! Voici les 10 raisons de regarder des matchs des Memphis Grizzlies en 2024-25 (ce sera mieux que l’année dernière).

#1 : l’année de la rédemption de Ja Morant

Souvenez vous ! Revenez deux ans en arrière ! Ja Morant était LA superstar en vogue en NBA, celui qui était sur tous les highlights de la Grande Ligue, qui impressionnait spécialistes comme amateurs peu réguliers de la balle orange. L’homme qui devait porter Memphis jusqu’au titre avec une hype jamais vue dans l’histoire des Memphis Grizzlies … et puis Instagram. Une saison clouée sur le banc, d’abord pour cause de suspension, ensuite de blessure. Neuf petits matchs, le temps tout de même de remontrer l’étendue de son talent avec notamment un buzzer-beater exceptionnel face aux Pelicans, dès son retour. Ja Morant est l’un des plus grands talents du sport et dans son sillage, le visage de sa franchise devrait changer cette année. Une saison sur les parquets, sans dérapage sur les réseaux sociaux et tout le monde sera heureux. Allez Ja, c’est l’heure de rebondir, et ça tombe bien, avec tes ressorts à la place des mollets, c’est ce que tu fais de mieux.

# 2 : les débuts de Zach Edey en NBA, et sa réponse aux détracteurs

Si on sort du prisme français, Zach Edey est peut-être le rookie le plus intéressant à suivre en NBA cette saison. Avant la Draft, beaucoup d’observateurs affirmaient que son profil ne colleraient pas avec la Ligue moderne, qu’il était un joueur qui devrait être sélectionné au deuxième tour. Finalement, l’ancien de Purdue a fait sa place dans le Top 10 de la cuvée et désormais, un panel de coachs, scouts et managers l’imaginent Rookie de l’année ; les experts d’ESPN le placent eux à la deuxième position, juste derrière Reed Sheppard. À Memphis, il est le seul pivot de métier avec un Brandon Clarke qui n’a pas joué de la saison dernière, il aura donc des opportunités dans une équipe compétitive. Alors sera t-il un bust comme annoncé à outrance sur les réseaux sociaux, ou un crack comme le disent certains médias américains ? Premiers éléments de réponse, très bientôt !

#3 : les rôles de GG Jackson II et Vince Williams Jr dans une équipe compétitive

Si l’horrible saison vécue par les Grizzlies l’année dernière a eu un avantage, c’est bien de révéler quelques pépites cachées sous un sacré tas de poussière. GG Jackon II et Vince Williams Jr ont montré d’excellentes choses et leur intégration à un effectif qui joue les Playoffs et plus haut encore sera passionnante à suivre. Manque de pot, Vince est out jusqu’à la reprise et l’ailier de 19 ans commencera la sienne en retard. En effet, GG le BG s’est fracturé le cinquième métatarsien et va devoir attendre au minimum trois mois avant de refouler les parquets de la Grande Ligue. Les deux hommes seront-ils toujours dans la rotation, pourront-ils autant s’exprimer avec moins d’opportunités ? Vont-ils apporter quelque chose à cette équipe de Memphis qui n’était pas si loin d’aller en Finales de Conférence il y a 15 mois ? C’est à eux de nous le montrer.

#4 : les lives et stories Instagram

Qu’on lui mette un bout de patafix sur la caméra, qu’on lui présente de nouveaux amis ou qu’on lui remette la sécurité parentale. Quoi qu’il en soit, on ne veut pas revoir Ja Morant avec un cellulaire portatif entre les paluches. Elles sont magiques, ces mimines, mais lorsqu’elles touchent un ballon orange, pas un neuf millimètres. On espère sincèrement qu’il a retenu la leçon et que l’expression “jamais deux sans trois” ne sera pas utilisée dans un article de la mi-décembre. Les armes à feu et la NBA, ça n’a jamais fait bon ménage, il suffit de voir la carrière de Gilbert Arenas, aussi bien en tant que joueur que consultant. La seule détonation qu’on veut entendre, c’est celle de ses dunks ravageurs.

#5 : les bras de Desmond Bane qui grossissent comme ses responsabilités

Le T-Rex de la NBA a rugit sous les radars la saison dernière. Les bras sont courts, mais massifs et peuvent porter Memphis les soirs de sécheresse, malheureusement, il y en a trop eu en 2023-24. 23,7 points, 4,4 rebonds et 5,5 passes décisives à 46% au tir et 38% de loins, ce sont des statistiques de All-Star tout simplement. Si Desmond Bane a vraiment passé un cap et est en mesure d’avoir la même production avec Ja Morant et Jaren Jackson Jr à ses côtés, alors les Grizzlies pourront rêver d’une très longue campagne de Playoffs tout simplement. Il est le facteur X, beaucoup de choses reposent sur ses épaules et ça tombe bien, parce que devinez quoi ? Elles sont petites, mais larges.

#6 : Marcus Smart qui aboie sur Dillon Brooks

Il était la grosse recrue de la saison dernière, celui qui devait faire passer un cap aux Memphis Grizzlies en les rapprochant du titre NBA. Malheureusement, comme le reste de l’effectif, il s’est blessé en moins de 20 matchs et a dit au revoir au Tennessee et à la saison prochaine. Alors même s’il était déjà dans le groupe en 2023-24, il est tout de même la recrue de cette année, celui qui doit faire passer un cap aux Memphis Grizzlies en les rapprochant du titre NBA. Plus sérieusement, il est une alternative parfaite derrière Ja Morant et Desmond Bane dans le back-court. Celui qui apporte autre chose, peut permettre à ses compères de s’exprimer offensivement en défendant sur le meilleur extérieur adverse. On l’a oublié, mais Marcus Smart a le don de nous rappeler qui il est !

#7 : Jaren Jackson Jr à la recherche d’un deuxième titre de DPOY

Lui aussi a profité de l’absence de Ja Morant pour inscrire plus de points, pourtant son impact semblait largement en baisse. Quatre minutes de plus sur les parquets en moyenne que l’année précédente et pourtant 1,3 rebond et 1,4 contre de moins par match ! Des statistiques anormales pour un joueur qui a ainsi montré une certaine dépendance à son meneur de jeu. 6% de moins au tir, 3,5% de loin et une défense loin de ses standards, bref, comme pour le reste du Tennessee, une saison à oublier. Jaren Jackson Jr était Défenseur de l’Année il y a encore 15 mois et aujourd’hui, c’est comme si tout le monde avait oublié qu’il a le potentiel pour doubler la mise. Le triple J doit revenir avec les dents qui rayent le parquet, malgré une inquiétude physique lors du premier jour du Training Camp. Avec le reste de la raquette assez inexpérimenté, il est le patron qui doit tenir la boutique.

#8 : le dunk de l’année de Ja Morant

Pour ceux qui ont commencé à suivre la NBA avec Victor Wembanyama, il faut vous rendre compte. Vous voyez le nombre de highlights du Français qui pullulaient sur vos réseaux sociaux la saison dernière, et bien celle d’avant, Ja Morant … c’était encore deux fois plus. Au petit matin, il était impossible de se réveiller sans voir un drive extraordinaire du numéro 12 et deux fois par semaine, un dunk monstrueux au cours duquel il mettait ses glaouis dans les naseaux des pivots adverses. Pour un protecteur de cercle, il n’y a pas un autre joueur aussi dangereux en NBA, sauf peut-être Anthony Edwards et Shaedon Sharpe … et encore. Le mutant des Grizzlies va encore nous faire lever de notre canapé, et on a déjà hâte.

#9 : le maillot de Tony Allen au plafond de la salle

Ce sera le 15 mars, à l’occasion d’un match face au Heat. Nouveau membre du Grit and Grind à être ainsi honoré, après Marc Gasol et Zach Randolph et en attendant Mike Conley, Tony Allen aura probablement le coeur gros en cette soirée de fin d’hiver. Tout comme ceux qui ont vécu cette grande époque à laquelle il n’était pas rare de voir les adversaires de Memphis repartir du Tennessee avec moins de 90 points marqués et plus de 10 points de suture.

#10 : la saison de Bastien Fontanieu aka Jay Huff en NBA

Le retour du sosie et du roi des two-way contracts. Celui qui ressemble comme deux gouttes d’eau au roi du lundi midi est de retour pour jouer un mauvais tours aux bancs NBA. Mais littéralement aux banquette puisqu’il ne rentre que rarement en jeu. Pourtant au poste 5 à Memphis, il y aurait presque de la place avec, devant lui, un rookie et un joueur injury prone. Bien sûr, il y aura aussi des passages avec Jaren Jackson Jr en pivot, mais tout de même, sur un malentendu … Plus sérieusement, on aurait du parler de Santi Aldama lors de ce dixième point. Sera-t-il le même que cet été avec l’Espagne ou bien retombera t-il comme un soufflé ou un intérieur européen face à Draymond Green ?