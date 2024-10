Les highlights de Jaren Jackson Jr. en 2023-24

Après une saison 2023 complètement brillante, avec à la clé un All-Star Game et un titre de Défenseur de l’Année, Jaren Jackson Jr. a été empêtré dans une saison où les Grizzlies étaient étouffés par les blessures. Malgré un rôle plus important en attaque, l’activité en défense a un peu chuté, ce qui n’a pas empêché le pivot des ours de nous envoyer quelques gros highlights.

Eh oui, la saison n’a pas été des plus simples pour JJJ. Certes 22,5 points de moyenne contre 18,6 l’année précédente, mais plus qu’1,6 contre de moyenne contre 3 l’année passée. Pire, les rebonds, grande faiblesse du pivot, ont également régressé d’une année à l’autre (5,5 contre 6,8). C’était de toute manière une saison à jeter pour la franchise de Memphis, qui a été privée de la quasi totalité de ses joueurs majeurs à un moment ou un autre de la saison. JJJ devra cela dit reprendre son rôle de patron de défense dès la saison qui arrive, et laisser à Ja Morant le soin de scorer en quantité, s’il veut que ses Grizzlies retrouvent leur éclat d’antan.

Malgré une saison forcément décevante, JJJ a prouvé qu’il était capable de prendre une part plus importante du scoring pour permettre à ses Grizzlies de potentiellement passer dans une autre dimension dès la saison prochaine. Avec le rookie Zach Edey pour lui permettre de souffler, Jaren Jackson va pouvoir montrer son plein potentiel. A seulement 24 ans, Triple J a encore de très belles années devant lui. Envoyez les highlights, ça donne faim !